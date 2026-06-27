Renunció Adorni, Santilli es el jefe de Gabinete y Milei prometió venganza

Luego de los repetidos e insistentes intentos de Javier y Karina Milei de protegerlo desde marzo, finalmente dio un paso al costado el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. Se va solo en el gobierno nacional, investigado en la Justicia por enriquecimiento ilícito y acorralado en el Congreso por la oposición. “Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor”, escribió en su cuenta de X, después de una agonía de más de 100 días.

Diego Santilli ya fue elegido como el nuevo jefe de Gabinete por los hermanos Milei, que ahora tienen que lidiar con los detalles de la salida de Manuel Adorni que está en shock y se resiste a aceptar su caída, que se precipitó en las últimas horas, como anticipó LPO en exclusiva este miércoles.

La renuncia se concretó este sábado, cuatro meses después de la primera revelación, en Clarín, sobre los manejos de fondos de origen sospechoso de Adorni, con la inclusión de su esposa, Betina Angeletti, en el avión presidencial en el viaje de Javier Milei a Nueva York para la Argentina Week 2026, y la filtración de un viaje familiar a Punta del Este a bordo de un avión privado.

Adorni parte sobre el filo del abismo político, apuntado por la Justicia; abandonado por el resto del Gabinete; y cercado en el Senado y Diputados por el kirchnerismo. Esto, a pesar de que el PRO y una parte de la UCR intentaron ayudarlo (y así, congraciarse con Milei) con una serie de artilugios reglamentarios para postergar el tratamiento de los pedidos de interpelación y la moción de censura que impulsaban los opositores duros. Pero incluso los aliados ya no tenían margen para ayudarlo, y se encaminaban a votar su interpelación después de la última tregua.

La Jefatura de Gabinete quedará, muy probablemente, en manos de Diego Santilli, hasta ahora titular de Interior. El histórico dirigente de PRO no quería saber nada con ese lugar caliente, donde “te quemás”, decían en su entorno. En cambio, prefería dedicarse a hacer campaña por la gobernación de la Provincia desde el ministerio político. Pero debió ceder, y en su equipo ya le buscan el lado positivo a la forzada designación. También se rumorea la posibilidad de que lo suceda el canciller, Pablo Quirno, cercano a los Caputo y de buena relación con Karina Milei. (Fuente: Infobae y LPO)

Milei respaldó incansablemente a Adorni, por redes, en entrevistas y en discursos, con retuits y con su propia voz. Con gestos de cariño, confianza y cercanía hizo lo mismo Karina Milei. Al punto de que su último mensaje en X, que data de marzo, es una foto de ella misma con Adorni acompañada por un mensaje de respaldo total y cariño dirigido al querido ex vocero. “Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad, Manuel”, decía.

Javier Milei llegó a la quinta de Olivos furioso. Encadenó algunas conversaciones con empresarios en las que afirmó que Manuel Adorni cayó por la presión combinada de Mauricio Macri y un importante empresario de medios, que no es Héctor Magnetto. "Me voy a vengar", advirtió, según confió a LPO un empresario al tanto de las conversaciones.