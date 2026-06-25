Cerro Negro paralizó su planta de ladrillos por 60 días

La crisis en la construcción que afecta a las grandes empresas del partido de Olavarría sigue dando señales claras y este lunes dio una más, con la paralización de la planta de ladrillos de Cerro Negro.

“Ya lo veníamos hablando con la empresa que por sobre stock, por la caída en los despachos la planta de ladrillos seguramente iba a tener que parar. No teníamos la fecha confirmada y ahora se adelantó la parada por la falta de gas” comunicó Gustavo Bustamante, secretario general del Soeco.

Mientras dure la medida los trabajadores se deberán tomar vacaciones atrasadas, algunos serán reubicados en otros sectores de la planta, como la de pisos, y cobrarán el 80 por ciento de sus sueldos de bolsillo.

Pese al panorama, Bustamante señaló que por el momento no corren riesgo los puestos de trabajo: “Existe un compromiso de la empresa de no despedir a nadie en el corto plazo. Veremos en el largo plazo cómo termina todo esto, pero si no hay un nuevo rumbo de este gobierno se va a empezar a complicar cada vez más, de lo complicado que ya está”.

El titular del Soeco mencionó además que de las cuatro plantas que posee el holding, tres están paralizadas por la recesión que atraviesa el sector de la construcción, tanto pública como privada.

“La crisis no la vemos solamente en Olavarría, sino también a nivel nacional cuando no sólo no se frenó la baja en los despachos, al contrario, sigue aumentando; nuestros compañeros han perdido en estos tres años entre el 30 y el 35% de los salarios y en otro golpe a sus bolsillos ahora van a percibir el 80% de sus salarios” expresó.

Bustamante no dudó en calificar el contexto como “la peor crisis que hemos sufrido los trabajadores ceramistas, con caída del consumo, caída del salario y pérdida de puestos de trabajo y lo peor es que no hay miras de que de acá para adelante esto mejore. Al contrario, a eso hay que sumarle una reforma laboral que fue ponerle el clavo al cajón con los trabajadores adentro”.

“El 90% de los trabajadores de todos los sectores, a nivel nacional, hemos perdido entre el 25 y el 40% del salario, entonces cómo no va a haber caída de consumo. Quién va a consumir si a la gente la plata apenas le alcanza para comer. La verdad es que a esto no le hemos vivido nunca, es una crisis terrible” sostuvo.