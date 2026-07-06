Liga Federal: hubo festejos para “Nico” Giménez y “Mauri” Pane

En el transcurso del fin de semana, prosiguió la primera instancia de Play-Off de la Fase Nacional de la tercera categoría del básquet argentino y los dos representantes de Olavarría que siguen en competencia, festejaron.

En la jornada del sábado, Ferro Carril Oeste cerró la serie ante Centro Español. Fue un cómodo 83 a 66 en condición de local para sentenciar la serie y festejar ante su gente.

En el “Verde”, Nicolás Giménez sumó 12 minutos con 3 puntos y 2 rebotes.

Por otro lado, Presidente Derqui se impuso a Temperley de Rosario por 2 a 1 en la serie. Fue caída en la noche del sábado por 70 a 63 y victoria en el tercer y definitorio juego por 72 a 65.

En el elenco bonaerense, Mauricio Pane jugó los 40 minutos del sábado con 15 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 3 robos y en el duelo que cerró la serie aportó 14 puntos, 2 rebotes y 1 tapa en 29:14.

Ambos elencos continuarán en búsqueda del ascenso a la Liga Federal y jugarán los Octavos de Final.