Pueblo Nuevo tuvo una destacada actuación en el Abierto de Córdoba

Pueblo Nuevo vivió un fin de semana de competencia y aprendizaje en la 13ª edición del Abierto Complejo Deportivo Teniente Origone, disputado en Justiniano Posse, Córdoba, donde presentó dos equipos de la categoría Sub16 y se midió con algunas de las mejores formaciones del país.

Las "Lobas" albiverdes tuvieron una destacada actuación en un certamen que reunió a 38 equipos. El conjunto "A" logró finalizar en el quinto puesto de la Copa de Oro, mientras que el equipo "B" concluyó quinto en la Copa de Plata, completando una positiva experiencia deportiva.

En la fase de grupos, Pueblo Nuevo "A" derrotó 2 a 0 a Parque Vélez y a GEBA, mientras que cayó 2 a 0 frente a Argentino de Marcos Juárez. Ya en el triangular de la Copa de Oro consiguió dos importantes triunfos, ambos por 2 a 0, ante Unión de La Pampa y Argentino de Marcos Juárez, clasificando a los cuartos de final. En esa instancia fue superado por Matienzo de Monte Buey por 2 a 0.

Por su parte, el equipo "B" comenzó con una victoria por 2 a 0 frente a Bell Ville, aunque luego perdió 2 a 0 ante Sportivo Bombal y General Paz Juniors. En la Copa de Plata venció 2 a 0 a Las Flores de Córdoba y cayó 2 a 0 frente a La Calera, cerrando así su participación con un meritorio quinto lugar.

El título del certamen quedó en manos de Unión de La Pampa, que en la final derrotó a Matienzo de Monte Buey para consagrarse campeón de esta decimotercera edición del tradicional torneo cordobés.