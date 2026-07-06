Estudiantes fue campeón de la Li.Pro.Bo y clasificó a la Copa Argentina

El equipo Sub14 de vóley de Estudiantes se consagró campeón provincial de la Liga Provincial Bonaerense que tuvo lugar en el Club Atlético y Social Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

El elenco “Bataraz” se consagró y logró un título que la institución no conseguía en esta categoría desde el año 2018. Además, fue invicto.

Los 14 mejores equipos de la Provincia volvieron a encontrarse y en la 2° fecha de la Li.Pro.Bo y fue con un total de 44 partidos, 26 en fase regular y 18 en Play-Off.

El camino hacia la consagración comenzó con una fase de grupos impecable. Las albinegras derrotaron por 3 a 0 a Once Unidos, luego superaron por el mismo resultado a Independiente de Tandil y cerraron la zona con una gran victoria por 3 a 2 frente a Defensores de Ramallo, el equipo anfitrión.

Ya en Semifinales, Estudiantes volvió a exhibir todo su potencial y venció con autoridad a Olimpo de Bahía Blanca por 3 a 0 y en la Final, frente al Club Junín, el conjunto albinegro protagonizó una final vibrante, intensa y cargada de emociones. En un duelo de altísimo nivel, fue victoria 3 a 2.

Emilia Camplone Da Silva, Anita Correge Aparicio, Salma Dirgam, Julia Gómez Iza, Joaquina Illia, Emma Larregina Mapis, Alma Luis, Alma Catalina Maldonado, Pierina Reyes, Amelie Russo Maier, Luna Semino Giménez integraron el plantel campeón que fue dirigido por Ana Lia Quintana.

Por otro lado, Estudiantes dijo presente en Trenque Lauquen en la Liga Provincial Bonaerense A2 con dos equipos.

El equipo “A” finalizó en la sexta posición producto de dos victorias en la Fase de Grupos y una derrota. Luego fue derrota en Cuartos de Final y en la Reclasificación del quinto al octavo puesto sumó un triunfo y otra caída.

Por su parte, el equipo “B”, conformado mayoritariamente por jugadoras Sub12, afrontó un importante desafío deportivo y formativo. En la Fase de Grupos cayó ante Estudiantes de Pehuajó por 3 a 0, frente a Pueblo Nuevo por 3 a 1 y ante Benito Juárez “A” por 3 a 0, logrando luego una gran victoria por 3 a 1 frente a Argentino de Trenque Lauquen.

En la instancia triangular por los puestos 12 al 14, las jóvenes albinegras derrotaron a Benito Juárez “B” por 2 a 0 y posteriormente cayeron ante Pueblo Nuevo por el mismo resultado, culminando su participación en la decimotercera posición.

Fuente: Prensa CAE