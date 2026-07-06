Olavarría en las múltiples dimensiones de la problemática habitacional

Tejido Urbano es una fundación que trabaja sobre la realidad habitacional de Argentina y en este sentido días atrás presentó un informe en el que analiza la situación del hábitat en las principales ciudades argentinas a partir de la construcción de un índice que integra múltiples dimensiones de la problemática habitacional urbana y permite comparar realidades territoriales diversas.

El valor promedio del Índice de Hábitat Urbano (IHU) para el conjunto de ciudades analizadas alcanza 6,2 puntos sobre un ideal de 10. Se encuentran 27 ciudades con un índice inferior y 53 tienen un puntaje mayor. Olavarría supera el rango medio.

Las ciudades con mayor vulnerabilidad general son Tartagal, San Ramón de la Nueva Orán, Perico, y Clorinda, con menos de 4 puntos. Entre las ciudades de mayor tamaño también sobresalen algunas con índices bajos como Formosa, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, Gran Buenos Aires, Salta, Corrientes, y Resistencia.

En el extremo opuesto, las ciudades con mejor IHU son principalmente ciudades intermedias del centro del país. Lo encabeza la cordobesa Río Tercero con un índice de 8,30, seguida por San Francisco con 8,17 y el tercer lugar es para General Pico, con 8.16.

Tres Arroyos se encuentra en quinto lugar y encabeza el ranking bonaerense, con 8,04 puntos; Tandil se ubica en el décimo lugar con 7,79; Azul está en el puesto 22 con 7,27 y Olavarría ocupa el 28º lugar con 6,94.

En otro apartado Olavarría se encuentra entre las ciudades mejor posicionadas y es el subíndice de viviendas compartidas por más de una familia, que alcanza su punto más bajo en el noroeste del país.

Las ciudades con el subíndice más bajo en este aspecto resultaron ser Perico, Orán, Salta, Jujuy, y Tartagal, todas con menos de 5 puntos. En estas ciudades, este tipo de situaciones supera al 5% de los hogares. Por fuera de esta zona, resaltan con valores relativamente bajos las ciudades de La Costa (prov. Bs As) y con -menor incidencia- en San Juan y Mendoza.

Las ciudades donde este aspecto demuestra una menor vulnerabilidad son Tres Arroyos, Santa Rosa, Gral. Pico, Venado Tuerto, Viedma-Carmen de Patagones, Chacabuco, Chivilcoy y Olavarría, todas con un puntaje superior a 8,6. En estas ciudades, este tipo de situaciones no alcanza al 1,5% de los hogares.

También son muy buenos los valores de Olavarría en el índice de hacinamiento crítico por ciudad, con 8,08, en un ranking que encabeza la cordobesa San Francisco con 9.14.

Otro ranking encabezado por una ciudad cordobesa es el de la falta la propiedad por ciudad: Villa María con 1,93, seguido por Villa Carlos Paz con 2,08, mientras que Olavarría -detrás Tandil con 3,89, Bahía Blanca con 4,35, Mar del Plata con 4,88 en la Provincia- ocupa el 29ª lugar con 4,94.