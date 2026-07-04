Falleció un hombre por inhalación de monóxido de carbono

Un hombre fue encontrado sin vida este sábado en horas de la mañana por su hijo y horas después se confirmó que se deceso se produjo por inhalación de monóxido de carbono.

Según datos suministrados por fuentes policiales, se trata de Rodolfo Diego Chamorro, de 51 años de edad, domiciliado en la calle Cortés al 1827. A raíz de un llamado 911 los efectivos policiales se constituyeron en el lugar, donde se encontraba el cuerpo sin vida.

Momentos antes, su hijo había ingresado al domicilio y encontró a su padre recostado en la cama sin signos vitales. Participó también en el lugar una unidad de Bomberos Voluntarios, que constató una alta concentración de monóxido de carbono en el domicilio.

Se hizo presente una ambulancia de SAME a cargo de la doctora Lanceta, que constató el deceso de Rodolfo Chamorro. Este vivía solo y la última comunicación con sus familiares había sodp el 1 de julio.

Interviene en la causa la UFI N°10 a cargo de la doctora Mariela Viceconte.