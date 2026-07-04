Impactante choque en la avenida Ituzaingó, sin lesionados de gravedad

Una camioneta Chevrolet, que circulaba por la avenida Ituzaingó, fue impactada este sábado poco después de las 16 por un automóvil Ford K que intentaba ingresar a esta arteria por la calle Estrada y como consecuencia de ello, la camioneta fue a impactar de lleno contra una columna.

En la derivación de este siniestro vial, la joven que viajaba en la camioneta fue trasladada al Hospital “Dr. Héctor Cura” con golpes en su cabeza, que no revestiría mayor gravedad. Uno de los otros dos varones que ocupaban este rodado debió ser atendido varios minutos después por una ambulancia del Estado en razón del cuadro nervioso por el que estaba atravesando.