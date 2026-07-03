Una camioneta chocó contra un tren de carga: no hubo heridos | Infoeme
Viernes 03 de Julio 2026 - 19:14hs
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Olavarría
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 |  policiales
 - 3 de Julio de 2026 | 19:08

Una camioneta chocó contra un tren de carga: no hubo heridos

El siniestro ocurrió durante la tarde de este viernes. A pesar del fuerte impacto, el ocupante del vehículo resultó ileso.

 

 

Pasadas las 18 de este viernes, una camioneta Ford Territory impactó contra un tren de carga en el paso a nivel de Rufino Fal a pocos metros de la avenida Pringles. 

 

Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo colisionó con la formación ferroviaria que se dirigía en dirección a la avenida Colón. 

 

 

Producto de la fuerte colisión saltaron los airbag de la camioneta. A pesar de la violencia del impacto, el ocupante resultó ileso y no fue necesario su traslado al Hospital Municipal.

 

 

En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas. 

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