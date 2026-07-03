Una camioneta chocó contra un tren de carga: no hubo heridos

Pasadas las 18 de este viernes, una camioneta Ford Territory impactó contra un tren de carga en el paso a nivel de Rufino Fal a pocos metros de la avenida Pringles.

Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo colisionó con la formación ferroviaria que se dirigía en dirección a la avenida Colón.

Producto de la fuerte colisión saltaron los airbag de la camioneta. A pesar de la violencia del impacto, el ocupante resultó ileso y no fue necesario su traslado al Hospital Municipal.

En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas.