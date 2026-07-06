Inician las celebraciones por el Día de la Independencia

En el marco de las actividades por el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, este miércoles se concretará una nueva edición de la “Peña del Encuentro”, una noche que une la música, danza y tradición, con la presencia de destacados artistas locales y nacionales.

La propuesta dará comienzo a las 20 horas en las instalaciones del Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO).

El programa tendrá una apertura especial a cargo del bailarín Lucas Serantes, junto a la participación del octeto de malambo “Vuelta al Pago”, dando inicio a una velada que celebrará nuestras raíces.

Durante la noche se presentarán Nicolás Centineo, el grupo de danza folklórica Raíces Criollas y de Che Diablera, Amarrados al Folklore, Paloma Pacheco, la participación especial del Ballet Folklórico Municipal, Martín Barraza y el gran cierre estará a cargo del grupo musical Manyines de Cuyo.

La actividad se desarrollará con entrada libre y gratuita. Aquellas personas interesadas en asistir deberán reservar previamente su entrada a través del portal miolava.olavarria.gov.ar, allí deberán registrarse y seleccionar la actividad.

Las entradas podrán retirarse desde este lunes 6 hasta miércoles 8 de julio, de 9 a 18 horas en la boletería del Teatro, y en las localidades, en las respectivas Delegaciones Municipales de 7 a 13 horas.

Cabe aclarar que en la Peña del Encuentro tanto el servicio de cantina como el estacionamiento (con un valor fijo) estarán a cargo de la Unión de Clubes, por lo que todo el dinero recaudado será destinado a clubes que forman parte de la asociación.

El ingreso al evento se realizará únicamente por Av. Circunvalación para una mejor organización vehicular y desarrollo del evento.

A continuación se detalla la grilla de artistas confirmados para la Peña del Encuentro:

20:30 horas: Apertura a cargo del bailarín Lucas Serantes y la participación especial del Octeto de Malambo “Vuelta al Pago”.

21:00 horas: Grupo de chamame.

21:30 horas: Presentación de Nicolás Centineo.

22:10 horas: Presentación del grupo de danza folklórica “Raíces Criollas”.

22:30 horas: Presentación del grupo “Che Diablera”.

23:10 horas: Presentación del grupo de danza folklórica “Amarrados al Folklore”.

23:30 horas: Presentación de Paloma Pacheco.

00:10 horas: Presentación del Ballet Folklórico Municipal.

00:30 horas: Presentación de Martín Barraza.

1:30 horas: Cierre a cargo del grupo musical “Manyines de Cuyo”

Actividades protocolares y Velada de Gala

El mismo 9 de julio se realizarán las actividades protocolares, que compren el izamiento de la bandera en la Plaza “Coronel Olavarría”, el Tedeum en la Iglesia “San José” y la posterior concentración en el Palacio San Martín.

El cronograma del jueves 9 de julio se desarrollará de la siguiente manera:

8:45 horas: Izado del Pabellón Nacional en la Plaza “Coronel Olavarría”.

9:00 horas: Tedeum en la Iglesia “San José”.

9:30 horas: Concentración en el hall del Palacio San Martín.

20:00 horas: Velada de Gala en el Teatro Municipal a cago de la Orquesta Sinfónica Municipal “Mtro. Mario Patané”.

Los festejos por el 9 de julio culminarán con la Velada de Gala a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal, bajo la dirección del mtro. Diego Lurbe, que interpretará obras de distintos compositores.

El concierto sinfónico tendrá piezas de: Segundo Luis Moreno “Suite Ecuatoriana N°2”, Ignacio Montoya Carlotto “Pampa Gris”, Jesús Cañete “Carpincho. Leyenda Sinfónica N° 2” y José Pablo Moncayo “Huapango”.

La entrada es libre y gratuita.