Inician las celebraciones por el Día de la Independencia | Infoeme
Lunes 06 de Julio 2026 - 14:31hs
Lunes 06 de Julio 2026 - 14:31hs
Olavarría
Infoeme
 |  informacion-general
 - 6 de Julio de 2026 | 13:00

Inician las celebraciones por el Día de la Independencia

Será el miércoles por la noche con “Peña del Encuentro”. En la mañana del jueves se realizarán las actividades protocolares, mientras que a las 20 el Teatro Municipal recibirá la Velada de Gala. 

 

En el marco de las actividades por el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, este miércoles se concretará una nueva edición de la “Peña del Encuentro”, una noche que une la música, danza y tradición, con la presencia de destacados artistas locales y nacionales.

 

 

La propuesta dará comienzo a las 20 horas en las instalaciones del Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO).

 

 

El programa tendrá una apertura especial a cargo del bailarín Lucas Serantes, junto a la participación del octeto de malambo “Vuelta al Pago”, dando inicio a una velada que celebrará nuestras raíces.

 

 

Durante la noche se presentarán Nicolás Centineo, el grupo de danza folklórica Raíces Criollas y de Che Diablera, Amarrados al Folklore, Paloma Pacheco, la participación especial del Ballet Folklórico Municipal, Martín Barraza y el gran cierre estará a cargo del grupo musical Manyines de Cuyo.

 

 

La actividad se desarrollará con entrada libre y gratuita. Aquellas personas interesadas en asistir deberán reservar previamente su entrada a través del portal miolava.olavarria.gov.ar, allí deberán registrarse y seleccionar la actividad.

 

 

Las entradas podrán retirarse desde este lunes 6 hasta miércoles 8 de julio, de 9 a 18 horas en la boletería del Teatro, y en las localidades, en las respectivas Delegaciones Municipales de 7 a 13 horas.

 

 

Cabe aclarar que en la Peña del Encuentro tanto el servicio de cantina como el estacionamiento (con un valor fijo) estarán a cargo de la Unión de Clubes, por lo que todo el dinero recaudado será destinado a clubes que forman parte de la asociación.

 

 

El ingreso al evento se realizará únicamente por Av. Circunvalación para una mejor organización vehicular y desarrollo del evento.

 

 

A continuación se detalla la grilla de artistas confirmados para la Peña del Encuentro:

20:30 horas: Apertura a cargo del bailarín Lucas Serantes y la participación especial del Octeto de Malambo “Vuelta al Pago”.

21:00 horas: Grupo de chamame.

21:30 horas: Presentación de Nicolás Centineo.

22:10 horas: Presentación del grupo de danza folklórica “Raíces Criollas”.

22:30 horas: Presentación del grupo “Che Diablera”.

23:10 horas: Presentación del grupo de danza folklórica “Amarrados al Folklore”.

23:30 horas: Presentación de Paloma Pacheco.

00:10 horas: Presentación del Ballet Folklórico Municipal.

00:30 horas: Presentación de Martín Barraza.

1:30 horas: Cierre a cargo del grupo musical “Manyines de Cuyo”

 

Actividades protocolares y Velada de Gala

 

El mismo 9 de julio se realizarán las actividades protocolares, que compren el izamiento de la bandera en la Plaza “Coronel Olavarría”, el Tedeum en la Iglesia “San José”  y la posterior concentración en el Palacio San Martín.

 

El cronograma del jueves 9 de julio se desarrollará de la siguiente manera:

 

8:45 horas: Izado del Pabellón Nacional en la Plaza “Coronel Olavarría”.

9:00 horas: Tedeum en la Iglesia “San José”.

9:30 horas: Concentración en el hall del Palacio San Martín.

20:00 horas: Velada de Gala en el Teatro Municipal a cago de la Orquesta Sinfónica Municipal “Mtro. Mario Patané”.

Los festejos por el 9 de julio culminarán con la Velada de Gala a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal, bajo la dirección del mtro. Diego Lurbe, que interpretará obras de distintos compositores.

 

El concierto sinfónico tendrá piezas de: Segundo Luis Moreno “Suite Ecuatoriana N°2”, Ignacio Montoya Carlotto “Pampa Gris”, Jesús Cañete “Carpincho. Leyenda Sinfónica N° 2” y José Pablo Moncayo “Huapango”.

 

La entrada es libre y gratuita.

 

 

 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME