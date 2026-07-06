El frío no se va: se espera una mínima de -5 este martes

La noticia no es hoy sino mañana. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para este martes una mínima de 5 grados bajo cero, en la continuidad de la “bomba polar” que desde hace varios días cubre gran parte de la geografía argentina.

Por lo pronto, este lunes la temperatura mínima se registró a las 6.10 con 0 grado, mientras el primer informe de la jornada reportó a las 9 de la mañana una marca de 1.6 grados, con una humedad del 97% y visibilidad horizontal de 8 km, reducida por neblina.

No se esperan lluvias para el resto de la semana. Este martes irá de una mínima de -5 grados a una máxima anunciada de 14 grados, mientras que el miércoles oscilará entre 0 y 13 grados.

Para el jueves se esperan temperaturas de entre 2 y 10 grados y el viernes fluctuarán entre 4 y 9 grados, con cielo mayormente nublado.

El fin de semana seguirá frío, aunque se pronostica la jornada más más agradable de la semana para el domingo. El sábado se esperan temperaturas de entre 2 y 10 grados y al día siguiente entre 3 y 15 grados.