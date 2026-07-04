Torneo Interligas: Embajadores no pudo en Azul y es subcampeón en Sub21

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida tiene a su campeón en Sub21 con la consagración de Boca que festejó en Azul.

Embajadores no pudo sostener su ventaja ante Boca y finalizó su participación en el Torneo Interligas como subcampeón en la categoría preliminar.

Había sido victoria 1 a 0 para los azuleños con gol de Gabriel Rodríguez en el primer tiempo y empate en la serie definitoria. En los penales, Boca fue más efectivo y se impuso 4 a 3 para quedarse con el título.