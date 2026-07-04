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 - 4 de Julio de 2026 | 17:38

Torneo Interligas: Embajadores no pudo en Azul y es subcampeón en Sub21

En la tarde del sábado se definió el Torneo Unión Regional Deportiva para la categoría Sub21 y fue con derrota, por penales, para Embajadores.

Foto: Lu Coronel

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida tiene a su campeón en Sub21 con la consagración de Boca que festejó en Azul.

 

Embajadores no pudo sostener su ventaja ante Boca y finalizó su participación en el Torneo Interligas como subcampeón en la categoría preliminar.

 

Había sido victoria 1 a 0 para los azuleños con gol de Gabriel Rodríguez en el primer tiempo y empate en la serie definitoria. En los penales, Boca fue más efectivo y se impuso 4 a 3 para quedarse con el título.

 

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