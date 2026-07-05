Torneo Proyección: se definió el Sub15 y ganó CEO

En el Tete Di Carlo se completó el certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría y que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Olavarría con festejo local desde los penales.

Embajadores se consagró campeón del Torneo Proyección al derrotar a Estudiantes por penales. Había sido igualdad 2 a 2 en el tiempo regular y victoria 4 a 3 para los penales.

Los goles del campeón fueron obra de Aragón por duplicado, mientras que para el "Bata" anotaron Cataldi y Benedetto.

El tercer puesto fue para Ferro que se impuso 3 a 1 a El Fortín en el Domingo Colasurdo.