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 - 5 de Julio de 2026 | 10:34

Torneo Proyección: se definió el Sub15 y ganó CEO

En la jornada del pasado sábado se definió el Torneo Proyección en la categoría Sub15 y fue con la consagración de Embajadores.

Foto: Prensa CEO

En el Tete Di Carlo se completó el certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría y que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Olavarría con festejo local desde los penales.

 

Embajadores se consagró campeón del Torneo Proyección al derrotar a Estudiantes por penales. Había sido igualdad 2 a 2 en el tiempo regular y victoria 4 a 3 para los penales.

 

Los goles del campeón fueron obra de Aragón por duplicado, mientras que para el "Bata" anotaron Cataldi y Benedetto.

 

El tercer puesto fue para Ferro que se impuso 3 a 1 a El Fortín en el Domingo Colasurdo.

 

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