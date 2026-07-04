Premier Pádel: la “Chingalán”, a la Final en Burdeos | Infoeme
Sabado 04 de Julio 2026 - 19:06hs
Sabado 04 de Julio 2026 - 19:06hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 4 de Julio de 2026 | 16:35

Premier Pádel: la “Chingalán”, a la Final en Burdeos

En la anteúltima jornada del Burdeos P2, Federico Chingotto y Alejandro Galán sumaron un nuevo triunfo para lograr la clasificación a la Final.

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño volverá a disputar una instancia decisiva en el calendario Premier Pádel tras imponerse en las “Semis” del P2 que se lleva a cabo en el Patinoire de Mériadeck.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Miguel Yanguas y Franco Stupaczuk por un reñido 7/5 y 7/5 en 1 hora y 34 minutos de juego en la instancia de Semifinales.

 

La “Chingalán” que buscará volver a levantar un título dentro del circuito de Premier Pádel, enfrentará en la Final a Coello-Tapia, los N°1 del ranking mundial.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME