Premier Pádel: la “Chingalán”, a la Final en Burdeos

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño volverá a disputar una instancia decisiva en el calendario Premier Pádel tras imponerse en las “Semis” del P2 que se lleva a cabo en el Patinoire de Mériadeck.
Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Miguel Yanguas y Franco Stupaczuk por un reñido 7/5 y 7/5 en 1 hora y 34 minutos de juego en la instancia de Semifinales.
La “Chingalán” que buscará volver a levantar un título dentro del circuito de Premier Pádel, enfrentará en la Final a Coello-Tapia, los N°1 del ranking mundial.