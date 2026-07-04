Olavarría continúa en alerta amarilla por bajas temperaturas

La Ciudad continúa en alerta amarilla por bajas temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la temperatura máxima de este sábado alcanzará los 9ºC, mientras que la mínima rondó los -3ºC.

El registro de la hora 09 fue de -0.8ºC con viento del sector este a 9km/hr.

Según el SMN el nivel amarillo puede ser peligroso para los grupos de riesgos como niños, niñas y personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas.

Frente a estas condiciones, las autoridades recomiendan: