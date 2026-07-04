Olavarría continúa en alerta amarilla por bajas temperaturas

La Ciudad continúa en alerta amarilla por bajas temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la temperatura máxima de este sábado alcanzará los 9ºC, mientras que la mínima rondó los -3ºC.
El registro de la hora 09 fue de -0.8ºC con viento del sector este a 9km/hr.
Según el SMN el nivel amarillo puede ser peligroso para los grupos de riesgos como niños, niñas y personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas.
Frente a estas condiciones, las autoridades recomiendan:
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Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.
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Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
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Mantener la casa calefaccionada de forma segura.
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Evitar los cambios bruscos de temperatura.
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Tomar mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
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Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
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Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
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No fumes en ambientes cerrados.
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Prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.