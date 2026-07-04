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 - 4 de Julio de 2026 | 10:15

Olavarría continúa en alerta amarilla por bajas temperaturas

El registro de la hora 09 marcó -0.8ºC. La máxima para este sábado será de 9ºC. El domingo se pronostican precipitaciones para la mañana y la tarde. 

 

 

La Ciudad continúa en alerta amarilla por bajas temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la temperatura máxima de este sábado alcanzará los 9ºC, mientras que la mínima rondó los -3ºC. 

 

El registro de la hora 09 fue de -0.8ºC con viento del sector este a 9km/hr.  

 

Según el SMN el nivel amarillo puede ser peligroso para los grupos de riesgos como niños, niñas y personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas. 

 

Frente a estas condiciones, las autoridades recomiendan:

 

  • Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

  • Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

  • Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

  • Evitar los cambios bruscos de temperatura.

  • Tomar mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

  • Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

  • Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

  • No fumes en ambientes cerrados.

  • Prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

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