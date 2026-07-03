Ante la ola polar, continúa el Operativo Frío para familias en situación de vulnerabilidad

Frente a las bajas temperaturas que afectan a Olavarría, en el marco de la ola polar que atraviesa gran parte de la provincia de Buenos Aires, el Municipio reforzó el Operativo Frío, que brinda acompañamiento y asistencia a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Desde el Ejecutivo señalaron que si bien se trata de un trabajo que se desarrolla de manera permanente durante todo el año, el incremento de la demanda propio de la época, pero también del contexto económico, motivó el fortalecimiento de una red de contención que articula recursos y acciones para dar respuesta a las necesidades más urgentes de la comunidad.

Detallaron que la respuesta y acompañamiento municipal se incrementó entre 2024 y 2025 un 200% en materia de asistencia social. Entre 2025 y 2026 el aumento fue de un 89% y en lo que va de 2026 la tendencia continúa en alza.

El Operativo Frío contempla cuatro líneas de intervención: abrigo, calefacción, asistencia habitacional y alimentación, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para atravesar el período de temperaturas extremas.

En materia de abrigo, el Municipio sostiene, por un lado, el circuito solidario que fue desplegado de manera conjunta con 40 instituciones de todo el Partido, que recibieron las donaciones de ropas de abrigo de toda la comunidad. La entrega de esas prendas se sigue llevando adelante en Servicios Territoriales y por trabajadores del área de Desarrollo Social.

Además, de manera paralela, también lleva a cabo la entrega mensual de más de 150 pares de zapatillas, 300 frazadas y 150 colchones, a grupos familiares que ya han sido identificados a partir del trabajo territorial que de manera permanente se realiza desde el área.

Asimismo, remarcaron que a través de la tarjeta Tus Derechos se brinda asistencia para la compra de alimentos y también de gas envasado. Actualmente son 4.900 las familias cuentan con este acompañamiento, sumado a que 1.820 hogares reciben un aporte específico para la adquisición de garrafas, garantizando el acceso a una fuente segura de calefacción y cocción de alimentos.

La línea de asistencia habitacional comprende intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de las viviendas, además la respuesta inmediata ante situaciones de emergencia a través de la guardia de Desarrollo de la Comunidad, al número 2284 531118.