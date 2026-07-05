Provincia ofertó una suba del 2,5% a los docentes pero los gremios la descartaron

Se reanudó ayer la paritaria entre los gremios docentes y el gobierno provincial pero el momento no hubo ningún avance a tal punto de que los dirigentes sindicales rechazaron rápidamente la oferta salarial.

La Provincia ofertó una suba del 2,5% a los docentes, pero los gremios lo rechazaron sin siquiera ponerlo a consideración de sus bases, por lo que la negociación volvió a quedar en un cuarto intermedio sin que se acuerdo aún fecha para una nueva reunión.

La oferta del Ejecutivo se dio luego de una pausa de más de 20 días respecto de la reunión previa con los docentes, que había sido el 12 de junio, en la que ni siquiera había habido un ofrecimiento.

El martes pasado, la mayor parte de los gremios realizó un paro de 24 horas en reclamo de un incremento salarial y también en rechazo de la violencia en las escuelas.

“En un contexto en el que desde Nación se produce un enorme ahogo financiero a la provincia de Buenos Aires, más un ajuste brutal en la educación pública y ante el grave clima de violencia en todo el país, la medida provincial se adopta ante la falta de respuestas frente a demandas que venimos sosteniendo desde el sector”, señalaron los gremios bonaerenses AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA a través de un comunicado.

Por su parte, el gobierno argumenta que enfrenta una severa restricción financiera, que atribuye a la política económica de Javier Milei y a los recortes de transferencias al tesoro provincial, alguno de los cuales cuestiona en la justicia.