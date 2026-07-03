Se presentó la plataforma nutricional utilizada por la Selección Argentina

Este viernes se llevó a cabo la presentación en Olavarría de la Plataforma de Atención Digital, impulsada por el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires, una herramienta de gestión on line destinada a profesionales de la nutrición.

Se trata de un sistema que permite administrar historias clínicas, realizar el seguimiento de pacientes, elaborar reportes y diseñar planes nutricionales desde una única plataforma. Dicha herramienta estará disponible de manera gratuita para todos los nutricionistas matriculados en la provincia.

La plataforma fue desarrollada por el nutricionista Luciano Spena y es la misma que utiliza el cuerpo profesional que acompaña a la Selección Argentina de Fútbol, incluyendo el seguimiento nutricional de Lionel Messi y del resto de los jugadores.

La presentación estuvo a cargo de la presidenta del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires, Lic Laura Salzman, quien explicó las principales funcionalidades de la herramienta y los beneficios que ofrece para optimizar la atención profesional y el seguimiento clínico de los pacientes. La actividad contó con una importante participación de nutricionistas de nuestra ciudad.

En el marco de la jornada también se desarrolló un encuentro de trabajo entre autoridades municipales y representantes del Colegio, seguido de una recorrida por el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, con el propósito de conocer su funcionamiento, intercambiar experiencias y avanzar en la planificación de acciones conjuntas.

Participaron de la reunión la presidenta del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires Lic. Laura Salzman, la subsecretaría de Administración del Consejo de Salud Lic. María Emilia Castro, la directora de Redes del Hospital Municipal María Eugenia De Rossi, el asesor de Legales Federico Prester, y la Lic. Agustina Allogia Borzi y Lic. Marina Gamondi, referentes del sector de Cocina del Hospital.

La Lic. María Emilia Castro destacó que durante la visita se llevó adelante una instancia de diálogo para comenzar a trabajar en la articulación de un convenio y proyectar acciones conjuntas y futuras capacitaciones.

“Fue una reunión para intercambiar cuestiones que podían aportar tanto el Municipio como el Colegio de Nutricionistas, con el objetivo de potenciar una herramienta desde el uso público” señaló.

Además, indicó que “buscamos generar vínculos que permitan desarrollar futuras capacitaciones, tanto con el desarrollador de la aplicación, que es el nutricionista de la Selección Argentina, como también con el área de Deportes. Lo vemos como una herramienta muy útil y que puede sumar mucho al Municipio de Olavarría”.

A su turno la presidenta del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires Lic. Laura Salzman señaló que “para nosotros es muy importante fortalecer el vínculo desde lo institucional y con todo lo que tenga que integra el sistema salud, porque entendemos que somos parte del cuidado que queremos construir en la comunidad”.

También resaltó la importancia de fortalecer el trabajo en conjunto “el objetivo es seguir profundizando la articulación entre las diferentes dependencias municipales y el Colegio de Nutricionistas, para ver de qué manera podemos acompañar y fortalecer el trabajo desde el Municipio de Olavarría”.

Y agregó que “buscamos aprovechar esta vinculación para generar una instancia de capacitación e intercambio permanente. En ese marco, el convenio permitirá consolidar la articulación entre las instituciones y avanzan en acciones que beneficien a la comunidad”.

Durante la recorrida por el sector de Cocina del Hospital Municipal, las autoridades dialogaron sobre los procesos de elaboración de alimentos, la modalidad de trabajo y la organización del servicio, destacando el compromiso del personal que diariamente garantiza la alimentación de los pacientes internados.

Como resultado de la jornada, el Municipio de Olavarría y el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires acordaron avanzar en una agenda de trabajo conjunta, que incluya acciones de capacitación, intercambio técnico y la evaluación de nuevas herramientas para fortalecer la atención nutricional en el sistema de salud público.