Ke Personajes: últimas plateas y cuotas con todas las tarjetas

Últimas plateas y cuotas con todas las tarjetas para el show de Ke Personajes en Olavarría.

Hay sectores preferenciales casi agotados, quedan pocos asientos frente al escenario. Continúa la venta de entradas en Ticket10 y en el punto físico.

El concierto que la banda de cumbia número uno del país realizará el 5 de septiembre en el Maxigimnasio del Club Estudiantes será el único de la gira nacional 2026 en la provincia de Buenos Aires, por lo que se trata de una experiencia exclusiva para ver a una de las bandas más pedidas en la región.

Conseguí tu entrada en ticket10.com.ar y en Solucel (Coronel Suárez 2860) en cuotas y con todas las tarjetas.

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