Argentina sufrió más de la cuenta, pero está en Octavos de Final

La Selección Argentina logró la clasificación a los Octavos de Final de la Copa del Mundo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

La “Albiceleste” derrotó 3 a 2 a Cabo Verde en tiempo suplementario tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios disputados en Miami.

Fue un partido complicado contra el elenco africano que estuvo a punto de dar la sorpresa ante la “Scaloneta” que estuvo dos veces al frente en el resultado, pero que no lo logró aguantar y debió sufrir más de 120 minutos para acceder a una nueva instancia de Play-Off.

Lionel Messi a los 30 minutos del partido con un zurdazo sobre el arquero, Lisandro Martínez luego de un rebote en el área a los 92´ y Diney en contra de su propio arco tras un cabezazo del “Cuti” Romero a los 111´ marcaron los goles de la Selección.

En el combinado revelación del Mundial, los goles fueron de Derdoy Duarte a los 60´ y Sindy Lópes Cabral a los 103´.

Argentina enfrentará a Egipto por un lugar en Cuartos de Final el venidero martes desde las 13:00 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.