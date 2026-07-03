Bochas: prosiguió el Torneo Oficial de Tercera

La Asociación de Bochas de Olavarría sigue adelante con su competencia oficial y fue con mucha acción para los Caballeros que completaron dos nuevas fechas para los tríos.
En diferentes escenarios, se jugaron la 5° y 6° fecha del Torneo Oficial y también se jugó la Etapa Local del 1° Campeonato Intermunicipal.
Hubo 13 parejas y los campeones fueron Néstor Moro y Diego Clar que serán los representantes de Olavarría en el zonal que se jugará el 5 de julio en la ciudad de Azul.
Los resultados:
5° fecha
Pueblo Nuevo A 10 – 5 Hinojo A
Pueblo Nuevo B 15 – 6 Hinojo B
La Amistad A 15 – 10 Blanca Chica B
La Amistad B 14 – 15 Blanca Chica A
Álvaro Barros 15 – 0 Sierra Chica A
Álvaro Barros 0 – 15 Sierra Chica B
San Martín B 3 – 15 El Fortín A
San Martín A 15 – 7 El Fortín B
Loma Negra B 12 – 9 Fortín Tradicionalista (finalizó por tiempo)
Loma Negra A 9 – 14 Fortín Tradicionalista (finalizó por tiempo)
6° fecha
Hinojo A 15 – 2 Blanca Chica B
Hinojo B 12 – 15 Blanca Chica A
La Amistad A 13 – 11 Loma Negra B (finalizó por tiempo)
La Amistad B 9 – 15 Loma Negra A
Sierra Chica A 15 – 0 El Fortín A
Sierra Chica B 15 – 12 El Fortín B
Fortín Tradicionalista B 14 – 12 San Martín B (finalizó por tiempo)
Fortín Tradicionalista A 15 – 8 San Martín
Pueblo Nuevo A 6 – 15 Álvaro Barros A
Pueblo Nuevo B 15 – 8 Álvaro Barros B