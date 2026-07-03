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 - 3 de Julio de 2026 | 22:13

Bochas: prosiguió el Torneo Oficial de Tercera

Durante el transcurso de la última semana, tuvo continuidad el Torneo Oficial de Tercera Caballeros.

La Asociación de Bochas de Olavarría sigue adelante con su competencia oficial y fue con mucha acción para los Caballeros que completaron dos nuevas fechas para los tríos.

 

En diferentes escenarios, se jugaron la 5° y 6° fecha del Torneo Oficial y también se jugó la Etapa Local del 1° Campeonato Intermunicipal.

 

Hubo 13 parejas y los campeones fueron Néstor Moro y Diego Clar que serán los representantes de Olavarría en el zonal que se jugará el 5 de julio en la ciudad de Azul.

 

Los resultados:

5° fecha

Pueblo Nuevo A 10 – 5 Hinojo A

Pueblo Nuevo B 15 – 6 Hinojo B

La Amistad A 15 – 10 Blanca Chica B

La Amistad B 14 – 15 Blanca Chica A

Álvaro Barros 15 – 0 Sierra Chica A

Álvaro Barros 0 – 15 Sierra Chica B

San Martín B 3 – 15 El Fortín A

San Martín A 15 – 7 El Fortín B

Loma Negra B 12 – 9 Fortín Tradicionalista (finalizó por tiempo)

Loma Negra A 9 – 14 Fortín Tradicionalista (finalizó por tiempo)

 

6° fecha

Hinojo A 15 – 2 Blanca Chica B

Hinojo B 12 – 15 Blanca Chica A

La Amistad A 13 – 11 Loma Negra B (finalizó por tiempo)

La Amistad B 9 – 15 Loma Negra A

Sierra Chica A 15 – 0 El Fortín A

Sierra Chica B 15 – 12 El Fortín B

Fortín Tradicionalista B 14 – 12 San Martín B (finalizó por tiempo)

Fortín Tradicionalista A 15 – 8 San Martín

Pueblo Nuevo A 6 – 15 Álvaro Barros A

Pueblo Nuevo B 15 – 8 Álvaro Barros B

 

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