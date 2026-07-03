Torneo Zonal U15: Olavarría debutó con victoria en Tandil

En el Duggan Martignoni, el representante U15 femenino de la Asociación de Básquet de Olavarría sumó su primer tiempo en el Torneo Zonal.

En la jornada inaugural, que sufrió modificaciones debido a la presentación de Argentina en el Mundial, el equipo de ABO derrotó a BASO por 101 a 7.

Las olavarrienses lograron un triunfo sin complicaciones en el certamen que tiene lugar en el Duggan Martignoni y otorga una clasificación al Campeonato Provincial que organiza la Federación Bonaerense de Básquet.

El equipo femenino U15 dominó de principio a fin las acciones del estreno, no recibió anotaciones en 20 minutos y todas las jugadoras anotaron destacándose Victoria Stork con 20 puntos.

El Torneo Zonal proseguirá durante todo el fin de semana teniendo en la jornada sabatina su primera doble jornada.

Síntesis BASO – Olavarría:

Estadio: Duggan Martignoni

Árbitros:

BASO (7): Ugalde (0), Molina (0), Bocanegra (0), Martínez (0), Santillán (3) -FI- Piedrabuena (0), Mena (0), López (2), Moya Rafael (0), Vargas (2). DT-

Olavarría (101): Bringas Medina (3), Palacios (4), Elbey (10), Chantiri (12), Sejas (13) -FI- Stork (20), García Maroa (14), Gagliardi (5), Darretche (2), Suárez (13), Ercsey (3), Murrie Palacios (2). DT- Augusto Morena

Parciales: 3 – 31; 7 – 61; 7 – 79 y 7 – 101