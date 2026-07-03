El mentalista que es furor en las redes llega a Olavarría

Olavarría recibirá a una de las revelaciones más impactantes del espectáculo actual: Agustín Canolik.

El ilusionista y mentalista llegará con su aclamado espectáculo “Misterios Mentales” el próximo viernes 10 de julio a las 21 horas en el Teatro Municipal. Las entradas están a la venta en Articket.com.ar y boletería de la sala.

Canolik no es solo un mago; es un fenómeno transmedia. Con más de 400 mil seguidores y videos que superan las 50 millones de reproducciones, ha logrado captar la atención de audiencias globales y medios internacionales.

Su capacidad para “leer la mente” lo ha llevado a ser el invitado estrella de los programas de televisión y streamings más importantes del país , donde ha dejado boquiabiertos a conductores y famosos por igual.

“Creo la fantasía de que sé lo que estás pensando” cuenta Agustín para despejar dudas sobre cualquier posibilidad de que en sus shows ocurra algo sobrenatural, pero manteniendo el misterio, sin revelar los hilos detrás de ese impactante momento en el que adivina el nombre de un familiar o el número que estás pensando.

“Misterios Mentales es grande, fuerte e intenso, para salas de 300, 400 o 500 personas. Ahí voy a dar ese personaje que la gente ve en las redes, el que te ve y te adivina lo que pensás. El objetivo es que la gente salga mirando para arriba y preguntándose: “¿Cómo puede ser lo que acaba de pasar?”. Quiero que tenga una vibra que te pase por arriba con el asombro que el mentalismo me generó a mí cuando era niño”, anticipa con mucha emoción.

¿Qué es “Misterios Mentales”?

El show no es una simple exhibición de trucos. Es una experiencia interactiva que invita al público a ser protagonista. A través de la adivinación, el ilusionismo y la psicología, Canolik propone un viaje de autoconocimiento.

El encuentro integra contenido audiovisual, conectando el mundo digital con la mística del teatro en vivo. En ese marco y lejos de pretender poderes sobrenaturales, Agustín utiliza su habilidad técnica y teatral para reflexionar sobre el lugar del misterio en una era dominada por la tecnología.