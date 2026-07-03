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 - 3 de Julio de 2026 | 16:27

Olavarría logró el tricampeonato en el Torneo Provincial de Tercetos

En Tres Arroyos, la Selección de Olavarría logró un hito dentro de las bochas provinciales con la obtención de su tercer título consecutivo en Tercetos Damas de Primera.

La Asociación de Bochas de Olavarría volvió a escribir una página dorada en el deporte bonaerense el pasado fin de semana con la obtención del Torneo Provincial de Tercetos por tercera vez consecutiva.

 

Luego de haber conquistado también las ediciones 2024 y 2025, las olavarrienses vencieron a Azul por 13 a 11 en la Final para quedarse con el título. Previamente, en Semifinales, el selectivo local se impuso a La Plata por 15 a 7.

 

El equipo campeón estuvo integrado por Cecilia Esnal, María Victoria Maiz, Erika Quinteros y Gabriela Limardo, bajo la conducción técnica de Martín Orradre.

 

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