Olavarría encabeza el ranking provincial de bajas temperaturas

El primer reporte de este viernes de la estación local del Servicio Meteorológico local informó una temperatura de 4.1 grados bajo cero a las 9 de la mañana, con una humedad del 97% y viento del sudeste a 7 Km/h.

No fue la marca más baja del día: a las 7.10 de la mañana el termómetro ubicado en el aeropuerto local registró una marca térmica de 5.1 grados bajo cero, con una sensación térmica de -7.2º C. Se esperan, además, cielos parcialmente nublados a lo largo de toda la jornada.

Por otro lado, a las 9 de la mañana Olavarría era la ciudad más fría de la provincia de Buenos Aires, con el noveno lugar en el ranking nacional. A nivel país lo encabezaba la mendocina Uspallata con -11.4, seguida por Esquel con -8.8, tercer lugar para Río Colorado con -8.4

En lo que respecta al fin de semana, no cambiará mucho el panorama en la Ciudad: para este sábado se espera una mínima de 3 grados bajo cero y una máxima de 9 y para el domingo una mínima de 3 grados sobre cero y una máxima de 8.