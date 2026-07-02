Corte de luz en Loma Negra tras la explosión de un transformador

Una explosión registrada este jueves en un transformador ubicado en el sector de Villa Vieja dejó sin servicio eléctrico a toda la localidad de Loma Negra.

Como consecuencia del corte de energía, se suspendieron las clases del turno noche en el anexo educativo de la escuela Secundaria 3. Desde la institución se informó que los docentes deberán garantizar la continuidad pedagógica de manera virtual.

Por otra parte, desde Coopelectric comunicaron que el inconveniente se produjo luego de que salte la protección de una línea de media tensión. Personal de guardia ya fue enviado al lugar para trabajar en la restitución del servicio.

Según la información brindada por la distribuidora, el restablecimiento del suministro demandará, como mínimo, una hora.