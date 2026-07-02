Imputaron a tres hombres por faenar el potrillo de una niña

Tres hombres fueron imputados en el marco de una investigación por el faenamiento de un potrillo de seis meses que pertenecía a una niña llamada Cataleya, un hecho que causó indignación en la Ciudad ya que el animal era una gran compañía para la pequeña.

La causa se inició a partir de una denuncia radicada el 28 de junio, luego de que el propietario del animal advirtiera que durante la madrugada había desaparecido el potrillo, que se encontraba en un terreno baldío ubicado sobre calle 10 al 3500.

Al día siguiente, el equino fue hallado faenado en una obra en construcción situada sobre Dean Funes al 250. En el lugar solo permanecían la cabeza y parte de los órganos del animal.

A partir de las tareas investigativas, el personal policial logró establecer la identidad de los presuntos autores del hecho. Con esos elementos, la Ayudantía Fiscal de Delitos de Abigeato del Departamento Judicial de Azul solicitó órdenes de allanamiento para tres domicilios.

Los procedimientos fueron realizados con la participación de efectivos policiales, el Grupo GAD, el Comando de Patrulla Rural, la Subcomisaría de Sierras Bayas y la UPPL de Motopolicías.

Como resultado de los allanamientos, se secuestró una escopeta calibre 16, dos cuchillos, dos chairas y una bolsa plástica con restos de carne, elementos que quedaron incorporados a la causa.

Los tres hombres, de entre 29 y 39 años, fueron imputados por el delito de abigeato y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación a cargo de la Ayudantía Fiscal de Delitos de Abigeato del Departamento Judicial de Azul.