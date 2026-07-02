Debut maratonista para un olavarriense en Rosario

El pasado domingo, en el marco del “Día de la Bandera”, Rosario volvió a ser epicentro de una de las carreras más emblemáticas del país y un representante olavarriense cruzó el globo de llegada.

Miles de corredores de distintos países cruzaron la línea de llegada frente al Monumento a la Bandera y recorrieron los lugares más icónicos de Rosario y entre el gran número de atletas estuvo Cristian Devia.

El representante del Kenya Team tuvo su estreno en los 42K en el certamen que cumplió su 24° edición y demoró 4 horas 8 minutos y 58 segundos.

“Otro maratonista en la familia kenyata ¡Felicitaciones Cristian Devia por haber conquistado tu primera maratón!”, felicitaron desde su grupo al atleta.