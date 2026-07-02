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 - 2 de Julio de 2026 | 23:14

Debut maratonista para un olavarriense en Rosario

Cristian Devia cumplió sus primeros 42.195 metros el pasado fin de semana en una nueva edición de la Maratón Internacional de Rosario.

El pasado domingo, en el marco del “Día de la Bandera”, Rosario volvió a ser epicentro de una de las carreras más emblemáticas del país y un representante olavarriense cruzó el globo de llegada.

 

Miles de corredores de distintos países cruzaron la línea de llegada frente al Monumento a la Bandera y recorrieron los lugares más icónicos de Rosario y entre el gran número de atletas estuvo Cristian Devia.

 

El representante del Kenya Team tuvo su estreno en los 42K en el certamen que cumplió su 24° edición y demoró 4 horas 8 minutos y 58 segundos.

 

Otro maratonista en la familia kenyata ¡Felicitaciones Cristian Devia por haber conquistado tu primera maratón!”, felicitaron desde su grupo al atleta.

 

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