Habló el guardaespaldas del Indio, las anécdotas en Olavarría

Diego Biscione tiene 57 años, cuerpo de rugbier y un apellido que nadie asocia al rock. Pero durante más de una década fue la sombra que caminó al lado del Indio Solari en cada show, en cada vuelo, en cada votación que terminó en desborde.

Lo llamaban Pelusa. Fue el Indio quien le puso ese apodo, y lo explicó en una entrevista con Mario Pergolini: “Como que lo tengo encima”. Y el Indio hizo el gesto de limpiarse la pelusa del hombro.

Solari murió el 5 de junio de este año, a los 77 años. Dos días después, cientos de miles de personas formaron una fila de 70 cuadras en Avellaneda para despedirlo. Infobae registró esa marea: gente que llegaba desde Santa Rosa, desde Paso de los Libres, desde Catamarca. Gente que lloraba con hipo y moco frente al cajón, que cantaba Jijiji en la vereda y después caía en la cuenta de que el Indio estaba muerto.

Diego Biscione no fue al velorio. “Yo lo que di, lo di en vida”, dice. Y con esa frase seca, sin adorno, resume veinte años de un vínculo que conoció los vuelos privados, los camarines sellados, las cartas entregadas en mano a las familias de los muertos de Olavarría y los sobres de fin de año que el Indio le mandaba aparte del sueldo. Un vínculo que el propio Solari definió en una dedicatoria que Biscione guarda en un libro: “Amigazos pocos tengo. Te agradezco tu acompañamiento cuando lo he necesitado”.

El primer viaje, el asiento adelante y el carro de la azafata

La primera prueba de fuego fue una van con el parabrisas muy inclinado y el Indio que quería sentarse adelante.

“Julio me dice: ‘Decíselo vos’”. Biscione lo encaró con la lógica del oficio: “Le digo: ‘No es aconsejable. Cuando lleguemos allá, si hay gente, yo estando atrás no puedo hacer nada. Te van a ver enseguida, se van a tirar arriba del auto’”. El Indio se sentó atrás. “Ahí fui como rompiendo un poquito el hielo”.

El segundo test fue el único vuelo de línea que hicieron juntos. Iban a Salta. Apenas la gente dentro del avión reconoció al Indio, el orden se disolvió. “Se me venía toda la gente así para adelante. Yo trabé el carro de la azafata de la comida con el pie”. Para bajarlo tuvieron que esperar a que desembarcara el resto del pasaje, parapetados detrás de una cortina. “Ahí dijo nunca más”. Desde entonces, los traslados aéreos fueron en aviones privados o por vía terrestre a las siguientes misas ricoteras de Mendoza, Gualeguaychú, Tandil y Olavarría.

Biscione describe su método con una economía de palabras que parece diseñada para no dejar fisuras. “Yo siempre soy el último filtro. Si llegan a mí, es porque falló todo lo demás”. En los recitales masivos, el chofer tenía tres rutas alternativas memorizadas para llegar al predio del show. Las tres, el día del show, estaban atoradas de gente. “Hubo veces que tuvimos que entrar entre la gente, no sé, cinco o seis cuadras entre toda la monada. Y el Indio decía: ‘Che, estos no me ven’. Porque íbamos en una van con vidrio negro. Digo: ‘No, quedate tranquilo’”. Nunca llegaron a un show en helicóptero, a pesar del mito. “Nunca quiso subir a un helicóptero. Nunca”.

Olavarría: el tipo que subió al escenario, la caída y el enojo del Indio

En toda la etapa que Biscione trabajó con él, solo una vez alguien llegó al escenario. Fue en Olavarría.

“Nunca había pasado, ¿eh? En la etapa que yo estuve con él”. El tipo subió por donde estaba el sector del periodismo. Biscione lo interceptó. “Lo llego a sacar justo antes que lo agarre a él. Me caigo con el tipo para atrás, que está grabado en un video”. Lo sacó por la escalera de atrás, que ese día no tenía personal de seguridad. “Estaba todo raro. ¿Cómo llega ese tipo ahí?”.

Esa noche, el Indio se enojó. “Me dice: ‘¿Vos qué tenías que demostrar tu poderío ahí, si por ahí me saludaba y ya estaba?’”. Biscione le respondió con la lógica del oficio: “Le digo: ‘Yo no puedo esperar a ver si te va a saludar o el tipo te viene a lastimar’”. El Indio escuchó. “Me dijo: ‘Bueno, si vos decís, listo’. Y después me pidió disculpas”.

Las cartas a las familias de Olavarría y un trabajo que “muere conmigo”

Después de la tragedia de Olavarría, el Indio llamó a Biscione con un encargo que el guardaespaldas no quería aceptar. Tenía que entregar en mano, a las familias de los dos fallecidos, una carta personal del Indio.

“Le digo: ‘Mirá, pedime cualquier cosa’. Pero me dice: ‘Yo estoy seguro que dándotela vos, yo sé que va a llegar’”. Biscione fue. “Tuve que hacer todo un laburito y con gente, porque había lugares bastante medio complicados”. Llegó a la hermana de uno de los chicos. A la otra familia no la encontró: habían viajado. Un vecino le dijo que dejara la carta en el buzón y que él les avisaría. “La recibieron”.

Lo que pasó después, Biscione lo cuenta sin amargura pero con precisión: “Por un tema de que había juicio en el medio, abogados, siempre decían que nunca se había comunicado. Pero eso lo hice yo”.

Con los años, el Indio le dijo algo que Biscione repite con la misma cadencia con que debió haberlo escuchado la primera vez: “Vos conociste la miseria del artista”. Y aclaró: “Son cosas que son muy íntimas y por ahí uno no las cuenta. De cualquier persona, de cualquier intimidad”. Biscione asiente, piensa unos segundos y afirma: “Eso es algo que muere conmigo”.

Con información de Infobae