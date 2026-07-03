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Viernes 03 de Julio 2026 - 14:49hs
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Olavarría
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 - 3 de Julio de 2026 | 14:27

Un nuevo Encuentro de Bandas reunió a jóvenes músicos locales

Las bandas estudiantiles se presentaron este viernes en el Teatro Municipal, en el marco del 13º Encuentro organizado por el Colegio Libertas.

 

 

En la mañana de este viernes, decenas de escuelas secundarias se encontraron en el Teatro Municipal para vivir y compartir el 13º Encuentro de Bandas.

 

 

El evento cultural es organizado por docentes y estudiantes del Colegio Privado Libertas, que cada año se preparan con anticipación para recibir a las bandas inscriptas y darles, en el gran escenario del Teatro, su espacio para brillar.

 

 

La edición número 13 se desarrolló de 8:15 a 13, para dar cierre al primer cuatrimestre con un encuentro que año a año sorprende por la cantidad de jóvenes estudiantes, docentes y familias que acompañan a las bandas.

 

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