Un nuevo Encuentro de Bandas reunió a jóvenes músicos locales

En la mañana de este viernes, decenas de escuelas secundarias se encontraron en el Teatro Municipal para vivir y compartir el 13º Encuentro de Bandas.

El evento cultural es organizado por docentes y estudiantes del Colegio Privado Libertas, que cada año se preparan con anticipación para recibir a las bandas inscriptas y darles, en el gran escenario del Teatro, su espacio para brillar.

La edición número 13 se desarrolló de 8:15 a 13, para dar cierre al primer cuatrimestre con un encuentro que año a año sorprende por la cantidad de jóvenes estudiantes, docentes y familias que acompañan a las bandas.