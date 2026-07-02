El secretario de Seguridad explicó el proyecto para la creación de la Guardia Urbana

El secretario de Seguridad del Municipio de Olavarría, Elías Quintas, participó este jueves de una reunión de la Comisión de Seguridad del Honorable Concejo Deliberante en el marco del tratamiento del proyecto de ordenanza enviado por el poder Ejecutivo para la creación de la Guardia Urbana Municipal de Olavarría.

La iniciativa tiene como objetivo crear un cuerpo profesional de seguridad ciudadana que actuará en la prevención y disuasión de ilícitos y faltas en general, en coordinación con las fuerzas de seguridad, y establece el marco jurídico e institucional para su funcionamiento.

“El aspecto central de esta iniciativa es que se busca otorgarle rango profesional a un área que ya viene desempeñando tareas con poder de policía dentro de la comuna desde hace muchos años”, destacó Quintas.

El proyecto de ordenanza regula la conformación de la Guardia Urbana Municipal, sus funciones, principios de actuación, dependencia jerárquica, administración general, régimen de personal, formación y capacitación profesional, además de los mecanismos de coordinación, cooperación, supervisión y control.

En el marco del encuentro, el funcionario entregó por escrito las respuestas a más de 60 preguntas formuladas por concejales de los distintos bloques, vinculadas principalmente a la formación de los futuros agentes, el equipamiento previsto y las funciones que desempeñará el nuevo cuerpo, entre otras cuestiones.

De acuerdo con el proyecto de ordenanza, la Guardia Urbana Municipal tendrá como objetivos resguardar la seguridad ciudadana, prevenir la comisión de ilícitos y faltas en general, velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales y desarrollar tareas de prevención, disuasión y neutralización de delitos y contravenciones, dentro de las facultades y atribuciones que establezca la normativa vigente.

Al finalizar la reunión, el secretario de Seguridad destacó el trabajo realizado para la elaboración de la iniciativa. “Estamos dando el primer paso para la creación de un cuerpo de seguridad y prevención municipal. Es algo totalmente nuevo para nuestra ciudad y la confección de este proyecto demandó mucha dedicación y trabajo a conciencia”, aseguró Quintas.