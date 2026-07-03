Gremios docentes se pronunciaron sobre lo sucedido en la Escuela Normal

Luego del conflicto entre estudiantes ocurrido el pasado miércoles por la mañana en la ex Escuela Normal, el cual derivó en la agresión a una preceptora, el Frente de Unidad Docente difundió un comunicado al respecto y se refirió a la jornada de trabajo de la cual formó parte.

El escrito lleva la firma de los sindicatos que integran el frente (FEB, Udocba, Suteba y Sadop) y expone que fueron ellos mismos los que solicitaron a las autoridades que se gestionara la jornada institucional llevada a cabo el jueves en el establecimiento.

La misma consistió, en primera instancia, en un encuentro con los docentes, y luego con estudiantes y sus familias, para el abordaje y la reflexión sobre los conflictos que acontecen en el escenario escolar.

“Es importante remarcar que esta jornada constituye una nueva acción que se suma al trabajo articulado y sostenido que se viene desarrollando con los distintos niveles y modalidades con directivos, equipos de orientación escolar e inspectores” señalaron desde el FUD.

Sobre el preocupante escenario actual dentro de las escuelas, consideraron que “en la actualidad asistimos a expresiones de los conflictos que requieren de una mirada situada desde el paradigma de la complejidad, que plantean el abordaje de la prevención y la actuación socioeducativa e intersectorial sobre los conflictos y situaciones de vulneración de derechos que tienen expresión en el escenario escolar”.

“Desde el Frente de Unidad Docente acompañamos a la comunidad educativa en general y a las y los docentes en particular sosteniendo el compromiso y la convicción respecto a los modos en que queremos habitar la escuela. La escuela es un espacio de encuentro donde se aprende, se enseña y se construye ciudadanía” concluyeron.