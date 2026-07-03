Alerta naranja y bomba polar en Olavarría por frío extremo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostuvo este viernes alertas por temperaturas muy bajas en numerosas provincias (entre ellas la de Buenos Aires), mientras que el ingreso del aire helado también favorece nevadas y fuertes heladas en diferentes regiones.

De acuerdo con el organismo, las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días. Hacia el domingo comenzará un ascenso gradual de las marcas térmicas en distintas zonas del país, a medida que la masa de aire polar pierda intensidad.

¿Qué es una bomba polar?. Se trata de un fenómeno meteorológico que se produce cuando una masa de aire muy frío y seco, originada en las regiones cercanas a los polos, avanza con rapidez hacia latitudes más bajas.

Este desplazamiento suele estar acompañado por vientos intensos del sector sur, un descenso brusco de la temperatura y, según las condiciones de humedad e inestabilidad, precipitaciones en forma de nieve.

El contraste entre el aire polar y el aire más templado presente en la región genera un enfriamiento repentino que puede afectar la salud de la población, el transporte, las actividades agropecuarias y la demanda energética.

Provincias bajo alerta. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas y naranjas por temperaturas extremas en gran parte del territorio argentino.

La alerta naranja advierte sobre un efecto moderado a alto en la salud, con mayor impacto en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. La alerta amarilla, en tanto, señala un riesgo leve a moderado.

Las provincias alcanzadas por estas advertencias son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Salta y Jujuy.

En la Patagonia también continúan las bajas temperaturas, aunque en gran parte de esa región los registros se mantienen dentro de los valores habituales para esta época del año.

Nevadas y heladas. La combinación de aire muy frío, humedad e inestabilidad permitió la caída de nieve en diferentes sectores de la provincia de Buenos Aires, especialmente en localidades como Tandil, Sierra de la Ventana y Olavarría, donde también se registraron episodios de aguanieve.

Al mismo tiempo, las intensas heladas cubrieron de blanco amplias áreas rurales y urbanas de distintas provincias, dejando postales invernales poco frecuentes en varias zonas del país.

¿Cuándo comenzará a subir la temperatura? Según el pronóstico del SMN, el ambiente frío persistirá durante los próximos días en buena parte de la Argentina, con mínimas muy bajas y máximas inferiores a los valores normales para esta época del año.

El alivio comenzará de manera gradual desde el domingo, cuando se espera un aumento progresivo de las temperaturas y el retroceso de la masa de aire polar que afecta a gran parte del territorio nacional.