El Archivo Histórico Municipal recibió la visita del Jardín Niño Feliz

Este martes 30 de junio, el Archivo Histórico Municipal “Alberto y Fernando Valverde” recibió la visita de niños, niñas y docentes de la Sala de 4 (turno mañana) y Sala Multiedad (turno tarde) del Jardín de Infantes Niño Feliz.

En el marco de un proyecto sobre el arroyo Tapalqué en el que se encuentran trabajando desde la institución, los y las visitantes pudieron tomar contacto con antiguas imágenes digitalizadas del curso de agua, dando lugar a un rico intercambio de ideas y anécdotas cuando se compararon las imágenes de otras épocas con la realidad que ellos observan hoy día. Asimismo, abordaron muy especialmente el tema de la inundación del 80 y el comportamiento de las aguas en aquellos momentos.

También pudieron observar y recibir una explicación del proceso de digitalización de documentos en el mismo momento en que se realizaba.

Por último, realizaron una visita guiada a dos de las salas de guarda, donde el equipo del Archivo dialogó con ellos sobre la importancia de mantener todo ordenado, en un espacio adecuado y accesible, para que pueda ser consultado por todos los ciudadanos.

Niños y niñas se mostraron muy interesados en la actividad, participaron desde la curiosidad y el asombro con inquietudes y observaciones propias de la mirada de la infancia.

Aquellas instituciones interesadas en agendar visitas pueden solicitar turno al mail archivohistorico@olavarria.gov.ar

Por otro lado, quienes deseen visitar el Archivo pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, a la sede ubicada sobre Lamadrid 2658.