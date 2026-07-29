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Deportistas de Savitar competirán en el Parque Olímpico

Un equipo de Savitar Crossfitt se prepara para representar a Olavarría en un importante certamen internacional.

Gerson Herrera, Micaela Mónaco, Diego Correa y Maira Ocez representarán a la Ciudad en una de las competencias más importantes de Sudamérica que tendrá lugar en noviembre próximo.

 

Deportistas de Savitar lograron la clasificación al Open Southfit en categoría Intermedia y desde el 6 al 8 de noviembre competirán con los 20 mejores equipos de Sudamérica.

 

Gerson Herrera, Micaela Mónaco, Diego Correa y Maira Ocez lograron la clasificación al certamen que tendrá lugar en el Parque Olímpico de la Juventud en Buenos Aires con diferentes videos individuales que fueron evaluados por los jurados.

 

Confirmada la clasificación, el equipo olavarriense lleva a cabo un plan de entrenamientos para ir en búsqueda de una medalla.

 

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