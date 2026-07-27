Vacaciones en Olavarría: agenda para la segunda semana

El Municipio de Olavarría invita a disfrutar de las diferentes propuestas para la segunda semana de vacaciones de invierno en espacios de la ciudad y localidades.

Se trata de actividades pensadas para todas las edades, tanto para chicos y grandes, para disfrutar en familia o con amigos, que son totalmente gratuitas. Talleres, muestras, cine, teatro, danza, ciencia, y juegos que se desarrollarán en el Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”, Centro Cultural San José, Museo Dámaso Arce, Museo Hermanos Emiliozzi, Casa del Bicentenario y Museos de los Pueblos.

En vacaciones uno de los principales puntos de encuentro es Polo Educativo y Recreativo “La Máxima” que abre sus puertas, de martes a domingo de 14 a 17 horas, con opciones vinculadas a lo lúdico, lo creativo y a la exploración de la ciencia y el ambiente. En el Polo además de los diferentes talleres, los asistentes podrán recorrer el espacio y disfrutar de un día en contacto con la naturaleza, la biodiversidad que allí habita y de los distintos juegos al aire libre.

El Centro Cultural “San José” se encuentra abierto de miércoles a domingo de 15 a 18 horas, con dos destacadas exposiciones dedicadas a la historieta argentina: “Archivos Clasificados” de Roberto “El Negro” Fontanarrosa (Sala 1) y “A todo Patoruzú (Sala 2). También allí se concentrarán actividades de teatro, ajedrez, risoterapia, orfebrería y cine.

Por su parte, el Museo Dámaso Arce propone talleres de dibujo, pintura y escultura y proyecciones, de miércoles a domingo de 14 a 17 horas, en el marco de la muestra “Analógica” de la artista Cielo Mejías.

Mientras que el Museo Emiliozzi ofrece el espacio “Pequeños Constructores” para la primera infancia y talleres vinculado al mundo del automovilismo, en el horario de 14 a 17 horas.

Miércoles 29 de julio

Museo de las Ciencias (Laboratorio)

14:30 a 15:30 y de 16:00 a 17:00 horas

Taller “Aventuras entre hojas y colores”

El taller propone una experiencia de aprendizaje al aire libre donde los participantes exploran el mundo de las plantas a través de la observación, la experimentación y el análisis. Durante la actividad, se realiza una búsqueda de hojas para identificar sus formas y características.

Posteriormente se lleva a cabo una experiencia de cromatografía que permite descubrir los pigmentos fotosintéticos presentes en ellas.

Destinatarios: niñas y niños de 7 a 12 años Duración: 1hs. Cupos: 15 niños Lugar: Laboratorio.

Museo de las Ciencias (Auditorio)

15:00 a 16:00 horas

Laboratorio creativo de juegos matemáticos

Se inicia armando los grupos teniendo en cuenta el criterio de rango etario y nivel de dificultad del juego. Se agrupan de la siguiente manera:

– Tangram: 5 a 7 años.

– Tatedrez: 8 y 9 años.

– Cinco mil: 9 y 10 años.

– Mankala: 11 y 12 años.

Una vez ordenados los grupos el equipo del Museo procede a contar la historia detrás de algunos de esos juegos. Luego por mesa se explica a cada grupo las reglas de cada juego asignado y se les da tiempo para que experimente el juego. Cada grupo construye el juego asignado haciendo uso de diferentes recursos artísticos. La propuesta consiste en la construcción de juegos de ingenio por parte de los participantes que una vez terminado podrán llevarse a su casa.

Destinatarios: de 5 a 10 años. Duración: 45 minutos / 1 hs. Cupos: 20 niños divididos en grupos de 5 por rango etario. Inscripción en el lugar.

Museo de las Ciencias (Ludoteca)

14:30 a 15:30 horas

Taller “Pequeños Exploradores”

En taller se buscará que de manera lúdica, los niños puedan a través de la curiosidad y la exploración, apropiarse de la realidad, indagando el ambiente natural y social. Se exhibirán los objetos que pueden construir: binoculares (para mirar las lejos), lupa (para observar cosas pequeñas). Cajita: Para guardar pequeños hallazgos ( piedras, plumas, hojas) Manos a la obra, a dejar volar la imaginación, que el mundo está lleno de tesoros escondidos.

Destinatarios: niños de 3 a 8 años. Duración: 1hs. Cupo: 15 niños

Museo de las Ciencias (Ludoteca)

16:00 a 17:00 horas

Taller “Imaginá y creá tu propio monstruo”

El taller se inicia con la lectura de un cuento que presenta personajes fantásticos, se propone a los niños la creación de un ser imaginario propio, utilizando materiales descartables y técnicas plásticas diversas. Se dispondrá de materiales para que puedan elegir según sus deseos y gustos y se buscará a partir de este taller: desarrollar la imaginación y el pensamiento creativo, trabajar las emociones, desarrollar el lenguaje oral y narrativo, afinar la motricidad fina y la exploración sensorial.

Destinatarios: niños de 2 a 6 años. Duración: 1hs. Cupos: 15 niños.

Museo de las Ciencias (Sala Varieté)

14:00 a 16:30 horas

Postas dinámicas. Estaciones de arte, ciencia e ingenio

Se trata de un espacio lúdico, creativo y de exploración que invita a las infancias y sus familias a habitar el museo, estimulando el pensamiento lógico, la motricidad fina y el acercamiento social al rol de la paleontología a través de un circuito de postas dinámicas.

Destinatarios: Niños de 4 a 12 años. Duración: Exposición permanente. Cupo: Podrán ingresar 21 personas como máximo, 7 personas por posta.

Bioparque Municipal “La Máxima”

14:00 a 17:30 horas

Tarde de Juegos: “El Camino del Carpincho”

Acompaña al roedor más amigable de la naturaleza en una aventura inolvidable. Un divertido juego de mesa para 4 participantes inspirado en el clásico juego de la oca, pero con un giro ecológico. Casilla a casilla, enfrentarás desafíos y pondrás a prueba tus conocimientos sobre el ambiente (cuidado del agua, fauna nativa y protección de ecosistemas) para sortear obstáculos y convertirte en el guardián del humedal.

Centro Cultural “San José”

15:00 a 17:00 horas

Taller Literario “Fontanarrosa y las malas palabras”

Esta propuesta está destinada a conocer la obra de Fontanarrosa y a su vez utilizar la misma como disparador para crear nuevos relatos. La actividad es coordinada por la Escuela Municipal Literaria Alfonsina.

Destinado a adolescentes y adultos. Cupo limitado (por orden de llegada). Requiere de materiales: algo para anotar.

Centro Cultural “San José” (Sala 5)

15:00 a 17:00 horas

Taller de Dibujo Infantil “Dibujando en familia”

Se trata de un taller de dibujo infantil pensado para toda la familia. La propuesta es coordinada por el profesor Diego Sequeira.

Cupo limitado (por orden de llegada).

Museo “Dámaso Arce”

14:00 horas

Taller de Pintura “Lienzo expandido: Mi vida cotidiana al estilo de Quinquela”. A través de la exploración de la obra del pintor Benito Quinquela Martín, cada participante realizará una representación pictórica de su vida cotidiana.

15:00 horas

Proyección de animación: Linterna Verde: Caballeros Esmeralda. Clasificación: ATP. Duración: 84 min. Sinopsis: seis historias entrelazadas que exploran los mitos, los orígenes y los miembros más icónicos de las fuerzas policiales intergalácticas.

Museo “Hermanos Emiliozzi”

14:00 a 17:00 horas

Pequeños Constructores- Espacio para la primera infancia (0 a 3 años)

Se trata de un espacio especialmente diseñado para bebés y niños de hasta 3 años, donde el juego, la exploración y el descubrimiento son los protagonistas. A través de materiales seguros, piezas de construcción de gran tamaño, circuitos simples, elementos sensoriales y propuestas de exploración libre, los más pequeños podrán desarrollar su curiosidad, la coordinación motriz y la creatividad mientras comparten una experiencia junto a sus familias.

15:00 horas

Largamos! prepara tu traje: Taller de construcción de vestimenta de piloto/a: casco, antiparra.

Los/as participantes podrán convertirse en pilotos y pilotas por un día diseñando y construyendo parte de su equipamiento de carrera. A través de diferentes materiales, cada niño y niña confeccionará su propio casco y antiparras, personalizándolos con colores, números, insignias y diseños inspirados en el mundo del automovilismo.

Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego A. Maradona”

14:00 a 15:00 horas

Clase abierta de salsa y bachata – Parte 1

La propuesta estará a cargo del profesor Mauricio Vega.

Club La Amistad (Dorrego entre Leal y Pellegrini)

15:00 a 17:00 horas

Clase abierta de danzas folklóricas

La propuesta (abierta a toda la comunidad) invita a disfrutar y pasar un buen momento, bailando nuestras danzas argentinas, a cargo de la profesora Ana María Paladini.

Jueves 30 de julio

Museo de las Ciencias (Laboratorio)

14:30 a 15:45 horas

Taller de juego de roles y deducción científica “Misterio en Campo Laborde”

Esta propuesta consiste en un juego de roles y de deducción científica a partir de la presentación de un caso “misterioso” con anclaje local: “un hallazgo extraño en Campo Laborde”. Los participantes se convertirán en un equipo de investigación forense/paleontológicos donde a partir de la denuncia de un vecino deberán resolver dos enigmas. A quién pertenece el hueso hallado y cuáles fueron las causas de su muerte. Para ello, divididos en grupos, los niños deberán ir analizando pistas, construyendo hipótesis y extrayendo conclusiones que los acerque a la verdad. La actividad concluye con una puesta en común donde cada equipo defiende su hipótesis. Finalmente, el equipo educativo revela que el caso fue real a partir de contarles los descubrimientos realizado en ese campo y dando la relevancia que tiene ese hallazgo para la historia local y para la ciencia (exposición en sala 3).

Destinatarios: niños de 8 a 10 años, duración: 1hs., cupos: 12 – 14 niños.

Museo de las Ciencias

14:30 a 15:30 y de 16:00 a 17:00 horas

Taller “Arte y juegos en la era de los dinos”

Este taller invita a los niños a aprender sobre los dinosaurios argentinos, tanto terrestres como marinos, a través de propuestas lúdicas y creativas. Mediante juegos como el comecocos, el bingo temático y actividades de origami, los participantes irán descubriendo datos clave sobre estos fascinantes animales, como su alimentación, formas de reproducción, hábitats y características principales. A lo largo del encuentro, se promoverá la curiosidad, la imaginación y el aprendizaje activo, combinando el juego con contenidos científicos adaptados a la edad, para acercar a los niños al mundo de la paleontología de manera divertida y significativa.

Destinatarios: 2 grupos. 5 y 6 años (1° taller) 7 a 10 años (2° taller). Duración: 1hs. Cupos: 15 niños

Museo de las Ciencias (Laboratorio)

16:00 a 17:00 horas

Taller “Pequeños geólogos, los secretos de nuestras sierras”

Se dispondrá de muestras de nuestro suelo: piedra caliza, granito rojo y gris, arcilla y tierra negra de pastizal. Con las lupas, van a explorar la textura de las rocas. ¿Por qué el granito brilla? (Identificación de cuarzo, feldespato y mica). Se llevará a cabo un experimento: Se les da goteros con vinagre (un ácido suave). Al tirarlo sobre la piedra caliza, verán cómo reacciona haciendo efervescencia (liberando dióxido de carbono). Así descubren científicamente de qué está hecha la materia prima del cemento. La idea es realizar un pequeño recorrido sobre la geología y mineralogía local.

Destinatarios: niños de 10 a 15 años. Duración: 1hs. Cupos: 12 – 14 niños.

Museo de las Ciencias (Sala Varieté)

14:00 a 16:30 horas

Postas dinámicas. Estaciones de arte, ciencia e ingenio

Se trata de un espacio lúdico, creativo y de exploración que invite a las infancias y sus familias a habitar el museo activamente, estimulando el pensamiento lógico, la motricidad fina y el acercamiento social al rol de la paleontología a través de un circuito de postas dinámicas.

Destinatarios: Niños de 4 a 12 años. Duración: Exposición permanente. Cupo: Podrán ingresar 21 personas como máximo, 7 personas por posta.

Bioparque “La Máxima”

14:00 a 17:00 horas

Salida a campo “Bichos para todos”

Una salida a campo donde la curiosidad, la observación y el redescubrimiento son los protagonistas. El objetivo es explorar el fascinante mundo de los invertebrados y comprender su rol esencial dentro de los ecosistemas, integrando a los seres vivos con su ambiente.

Centro Cultural “San José” (Auditorio)

15:00 a 17:00 horas

Clases de tango y milonga

La propuesta consiste en un primer momento donde se realizará una clase de milonga para principiantes e intermedios y posteriormente se dará inicio a un segundo momento que consistirá en compartir e intercambiar los conocimientos en una práctica asistida.

Se trata de una actividad abierta para toda la comunidad. Cupo limitado (por orden de llegada). La propuesta es coordinada por las profesoras Antonella Díaz y Tatiana Veneziano.

Centro Cultural “San José” (Sala 5)

15:00 a 17:00 horas

Taller de Juegos Teatrales. Espacio para mujeres y disidencias de +18 años

A través de juegos teatrales se propone generar un espacio de exploración creativa donde el imprevisto y el error son abordados como oportunidades para la creación y el disfrute.

La propuesta invita a fortalecer la confianza en la creación colectiva, a recuperar la conexión con el niño interior y a promover el aprendizaje a través de la risa, el juego y el trabajo colaborativo.

Cupo limitado (por orden de llegada). La propuesta es coordinada por la profesora Clara Chirino, desde la Escuela Municipal de Teatro.

Museo Dámaso Arce

14:00 horas

Taller de Escultura “Donde habitan las formas: esculturas blandas de tela y papel”

A partir de telas de diferentes colores se continuará con lo realizado en el taller de escultura anterior, para confeccionar vestuario para los títeres y cabezones.

15:30 horas

Taller de Grabado “La gran matriz”

Se trata de un taller de experimentación gráfica colectiva. A partir de una selección de matrices preexistentes, listas para usar, combinar, rodillos, tinta, papel y una prensa plana para hacer estampas, los participantes experimentarán la técnica del grabado.”

Museo Emiliozzi

14:00 a 17:00 horas

Pequeños Constructores- Espacio para la primera infancia (0 a 3 años)

Se trata de un espacio especialmente diseñado para bebés y niños de hasta 3 años, donde el juego, la exploración y el descubrimiento son los protagonistas. A través de materiales seguros, piezas de construcción de gran tamaño, circuitos simples, elementos sensoriales y propuestas de exploración libre, los más pequeños podrán desarrollar su curiosidad, la coordinación motriz y la creatividad mientras comparten una experiencia junto a sus familias.

15:00 horas

Juego de postas “La vuelta al museo”

Juego de postas en donde tendrán que hacer de pilotos y escudería en un pequeño circuito con desafíos en el menor tiempo posible.

A partir de 10 años.

Archivo Histórico Municipal

15:00 horas

Experiencia lúdica: “El Enigma del Archivo: ¿te animas a resolver un misterio del pasado?”

A través de una experiencia lúdica e interactiva, los participantes se convertirán en detectives para resolver un caso policial inspirado en documentos históricos reales conservados por el Archivo Histórico Municipal.

Escuela de Música “Hnos. Rossi”

14:30 a 16:30 horas

Muestra Musical

La actividad consiste en la presentación de variadas canciones a cargo de estudiantes. Las mismas serán también acompañadas por alumnos de distintos instrumentos y docentes de la escuela.

Casa del Bicentenario

15:00 a 17:00 horas

Práctica Peñera

Se trata de una propuesta de la Escuela de Danza, a cargo de las profesoras Delia Ortega y Yanina Sanabria. Abierta a toda la comunidad, para todos los niveles.

Casa del Bicentenario

13:30 a 15:00 horas

Clase abierta de musicalidad en salsa y bachata

Se trata de una propuesta destinada a adolescentes y adultos, a cargo del profesor Mauricio Vega

Viernes 31 de julio

Bioparque Municipal “La Máxima”

14:00 a 17:30 horas

Tarde de Juegos: “El Camino del Carpincho”

Acompaña al roedor más amigable de la naturaleza en una aventura inolvidable. Un divertido juego de mesa para 4 participantes inspirado en el clásico juego de la oca, pero con un giro ecológico. Casilla a casilla, enfrentarás desafíos y pondrás a prueba tus conocimientos sobre el ambiente (cuidado del agua, fauna nativa y protección de ecosistemas) para sortear obstáculos y convertirte en el guardián del humedal.

Museo de Ciencias (Laboratorio)

14:30 a 15:30 y de 16:00 a 17:00 horas

Taller “Aventuras entre hojas y colores”

El taller propone una experiencia de aprendizaje al aire libre donde los participantes exploran el mundo de las plantas a través de la observación, la experimentación y el análisis. Durante la actividad, se realiza una búsqueda de hojas para identificar sus formas y características. Posteriormente se lleva a cabo una experiencia de cromatografía que permite descubrir los pigmentos fotosintéticos presentes en ellas.

Destinatarios: niñas y niños de 7 a 12 años. Duración: 1hs. Cupos: 15 niños

Museo de las Ciencias

15:00 a 16:00 horas

Laboratorio creativo de juegos matemáticos

Se inicia armando los grupos teniendo en cuenta el criterio de rango etario y nivel de dificultad del juego. Se agrupan de la siguiente manera:

– Tangram: 5 a 7 años.

– Tatedrez: 8 y 9 años.

– Cinco mil: 9 y 10 años.

– Mankala: 11 y 12 años.

Una vez ordenados los grupos el equipo del Museo procede a contar la historia detrás de algunos de esos juegos. Luego por mesa se explica a cada grupo las reglas de cada juego asignado y se les da tiempo para que experimente el juego. Cada grupo construye el juego asignado haciendo uso de diferentes recursos artísticos. La propuesta consiste en la construcción de juegos de ingenio por parte de los participantes que una vez terminado podrán llevarse a su casa.

Destinatarios: de 5 a 10 años. Duración: 45 minutos / 1 hs. Cupos: 20 niños divididos en grupos de 5 por rango etario. Inscripción en el lugar.

Museo de las Ciencias (Sala Varieté)

14:00 a 16:30 horas

Postas dinámicas

Se trata de un espacio lúdico, creativo y de exploración que invite a las infancias y sus familias a habitar el museo activamente, estimulando el pensamiento lógico, la motricidad fina y el acercamiento social al rol de la paleontología a través de un circuito de postas dinámicas.

Destinatarios: Niños de 4 a 12 años. Duración: Exposición permanente. Cupo: Podrán ingresar 21 personas como máximo, 7 personas por posta.

Centro Cultural “San José” (patio)

14:00 a 17:00 horas

Tarde de talleres y juegos

Se realizarán talleres al aire libre para todo público acompañados de diferentes juegos tradicionales como la búsqueda del tesoro, caramelos, resuelve problemas, entre otros.

Centro Cultural “San José” (Sala 5)

15:00 a 18:30

Teatro para toda la familia

Se trata de un espacio que propone un encuentro donde el juego y la imaginación se disponen como un acontecimiento teatral. Juegos teatrales para toda la familia. La propuesta es coordinada por las profesoras Flavia Salto y Victoria Reyes de la Escuela Municipal de Teatro.

Cupo limitado (por orden de llegada).

Centro Cultural “San José” (Auditorio)

20:30 horas

Ciclo de Cine “Terror Argentino en el San José”

Se proyectará la película “Naturaleza Muerta” (2013). Director: Gabriel Grieco

Cupo limitado. Se trata de una propuesta programada por Sebastián Magallanes, director del Festival Latinoamericano de Cine de Olavarría.

Museo Dámaso Arce

14:00 horas

Taller de Dibujo “Ilustrando la galaxia: La gran batalla”

La flota estelar y el universo diverso de aliens se enfrentan. A través del uso de técnicas de ilustración de historietas, los participantes realizarán su versión de la batalla, en formato de comic.

15:30 horas

Taller de Escultura “Donde habitan las formas: las primeras formas en arcilla”

Los participantes van a poder experimentar con un material maleable como es la arcilla, para crear pequeña esculturas, de busto, rostro y/o diferentes cuerpos.

Museo Emiliozzi

14:00 a 17:00 horas

Pequeños Constructores- Espacio para la primera infancia (0 a 3 años)

Se trata de un espacio especialmente diseñado para bebés y niños de hasta 3 años, donde el juego, la exploración y el descubrimiento son los protagonistas. A través de materiales seguros, piezas de construcción de gran tamaño, circuitos simples, elementos sensoriales y propuestas de exploración libre, los más pequeños podrán desarrollar su curiosidad, la coordinación motriz y la creatividad mientras comparten una experiencia junto a sus familias.

15:00 horas

De los Boxes a la Pista

En este taller, los niños y niñas podrán diseñar y construir su propio personaje de carreras, creando una identidad única. A partir de diferentes piezas prediseñadas —cabezas, torsos, piernas y accesorios— cada participante podrá combinar elementos, personalizar detalles y dar vida a un piloto, copiloto o personaje de competición con características propias. Luego podrán agregar colores, números, insignias y otros elementos decorativos para completar su creación.

Casa del Bicentenario

16:00 a 18:30 horas

Renacimiento (Rebirthing)

Se trata de una propuesta de la Escuela de Danza, a cargo de la profesora Mónica Rossi, que consiste en una práctica de ejercicios de respiración y meditación, diseñados para limpiar el subconsciente, liberal traumas del pasado y eliminar patrones limitantes mentales y emocionales. De este modo se reduce el estrés cultivando la vitalidad y el equilibrio energético, para soltar emociones estancadas y vivir el presente con vitalidad y libertad.

Casa del Bicentenario

14:00 a 15:30 horas

Clase abierta de “Musicalidad en salsa y bachata parte 2”

Se trata de una propuesta destinada a adolescentes y adultos. A cargo del profesor Mauricio Vega

Sábado 1º de agosto

Centro Cultural “San José” (patio)

14:00 a 17:00 horas

Ajedrez. Jornada de perfeccionamiento

Es una actividad de perfeccionamiento destinada a profesores de ajedrez y al mismo tiempo se desarrollará un torneo para niños de escuelas y clubes.

No requiere de inscripción previa. Coordina Escuela Municipal de Ajedrez.

Centro Cultural “San José” (Sala 5)

15:00 a 17:00 horas

Juegos teatrales. Espacio diseñado para mujeres y disidencias de +18 años

La propuesta utiliza juegos teatrales como metodología para fomentar la creatividad, el trabajo colectivo y la aceptación del error como parte del proceso creativo. Se busca promover la confianza, el disfrute y la reconexión con aspectos lúdicos de la infancia, en un entorno de respeto y acompañamiento grupal.

Cupo limitado (por orden de llegada). Coordina la profesora Clara Chirino, desde la Escuela Municipal de Teatro.

Museo “Dámaso Arce”

14:00 horas

Taller de Dibujo “Ilustrando la galaxia: Los que festejan”

La batalla ha terminado, pero ¿Quiénes han sido los vencedores? ¿La flota estelar o los invasores? Los participantes del taller relatarán el final de la historia a través del dibujo y diferentes técnicas de ilustración, para conformar una pequeña muestra para los futuros concurrentes a la exhibición.

15:30 horas

Taller de Pintura “Lienzo expandido: Rostros en acción”

Cada participante realizará un retrato incorporando elementos que lo represente, como pueden ser sus gustos, sueños, animales, u otros.

Museo Emiliozzi

14:00 a 17:00 horas

Pequeños Constructores- Espacio para la primera infancia (0 a 3 años) Espacio especialmente diseñado para bebés y niños de hasta 3 años, donde el juego, la exploración y el descubrimiento son los protagonistas. A través de materiales seguros, piezas de construcción de gran tamaño, circuitos simples, elementos sensoriales y propuestas de exploración libre, los más pequeños podrán desarrollar su curiosidad, la coordinación motriz y la creatividad mientras comparten una experiencia junto a sus familias.

15:00 horas

Presentación de la obra de títeres: “Ídolos en el tiempo”. Luego se realizará el taller de construcción de títeres. Actividad para toda la familia.

Museo de las Ciencias (Auditorio)

14:30 a 15:30 y de 16:00 a 17:00 horas

Taller de arte y juegos en la era de los dinos

Este taller invita a los niños a aprender sobre los dinosaurios argentinos, tanto terrestres como marinos, a través de propuestas lúdicas y creativas. Mediante juegos como el comecocos, el bingo temático y actividades de origami, los participantes irán descubriendo datos clave sobre estos fascinantes animales, como su alimentación, formas de reproducción, hábitats y características principales. A lo largo del encuentro, se promoverá la curiosidad, la imaginación y el aprendizaje activo, combinando el juego con contenidos científicos adaptados a la edad, para acercar a los niños al mundo de la paleontología de manera divertida y significativa.

Destinatarios: 2 grupos. 5 y 6 años (1° taller) 7 a 10 años (2° taller). Duración: 1hs. Cupos: 15 niños

Museo de las Ciencias (Laboratorio)

14:30 a 15:30 y de 16:00 a 17:00 horas

Pequeños geólogos, los secretos de nuestras sierras

Se dispondrá de muestras de nuestro suelo: piedra caliza, granito rojo y gris, arcilla y tierra negra de pastizal. Con las lupas, van a explorar la textura de las rocas. ¿Por qué el granito brilla? (Identificación de cuarzo, feldespato y mica). Se llevará a cabo un experimento: Se les da goteros con vinagre (un ácido suave). Al tirarlo sobre la piedra caliza, verán cómo reacciona haciendo efervescencia (liberando dióxido de carbono). Así descubren científicamente de qué está hecha la materia prima del cemento. La idea es dar un pequeño pantallazo de la geología y mineralogía local.

Destinatarios: niños de 10 a 15 años. Duración: 1hs. Cupos: 12 – 14 niños

Museo de Ciencias (Sala Varieté)

Postas dinámicas. Estaciones de arte, ciencia e ingenio.

14:00 a 16:30 horas

Se trata de un espacio lúdico, creativo y de exploración que invite a las infancias y sus familias a habitar el museo activamente, estimulando el pensamiento lógico, la motricidad fina y el acercamiento social al rol de la paleontología a través de un circuito de postas dinámicas.

Destinatarios: Niños de 4 a 12 años. Duración: Exposición permanente. Cupo: Podrán ingresar 21 personas como máximo, 7 personas por posta.

Museo de las Ciencias (CIIT)

14:30 a 16:30 horas

Proyección de película “Caídos del mapa”

En un mundo habitado por androides que viven, sueñan y crecen, dos robots construidos al mismo tiempo pero en entornos distintos Alex, con un aparente defecto de fabricación, y Bibi, criada bajo estrictas normas comparten una pasión: el fútbol. A pesar de los obstáculos, la prohibición y las diferencias, se unirán junto a un grupo de robots divertidos y valientes para participar en un campeonato infantil. Una historia sobre amistad, perseverancia y la fuerza de perseguir los sueños.

Bioparque “La Máxima”

14:00 a 17:00 horas

Taller “Granja para todos”

El taller ofrece a chicos y grandes la oportunidad de interactuar con animales de granja, aprender sobre su cuidado y conocer aspectos del mundo rural y el medio ambiente. El objetivo es promover el aprendizaje a través del contacto directo, fomentando el respeto y el cuidado de la naturaleza

Domingo 2 de agosto

Museo de Ciencias

14:30 a 15:30 y de 16:00 a 17:00 horas

Taller: “Arte y juegos en la era de los dinos”

Este taller invita a los niños a aprender sobre los dinosaurios argentinos, tanto terrestres como marinos, a través de propuestas lúdicas y creativas. Mediante juegos como el comecocos, el bingo temático y actividades de origami, los participantes irán descubriendo datos clave sobre estos fascinantes animales, como su alimentación, formas de reproducción, hábitats y características principales. A lo largo del encuentro, se promoverá la curiosidad, la imaginación y el aprendizaje activo, combinando el juego con contenidos científicos adaptados a la edad, para acercar a los niños al mundo de la paleontología de manera divertida y significativa.

Destinatarios: 2 grupos. 5 y 6 años (1° taller) 7 a 10 años (2° taller). Duración: 1hs. Cupos: 15 niños

Museo de Ciencias (Laboratorio)

14:30 a 15:30 y de 16:00 a 17:00 horas

Taller “Pequeños geólogos, los secretos de nuestras sierras”

Se dispondrá de muestras de nuestro suelo: piedra caliza, granito rojo y gris, arcilla y tierra negra de pastizal. Con las lupas, van a explorar la textura de las rocas. ¿Por qué el granito brilla? (Identificación de cuarzo, feldespato y mica). Se llevará a cabo un experimento: Se les da goteros con vinagre (un ácido suave). Al tirarlo sobre la piedra caliza, verán cómo reacciona haciendo efervescencia (liberando dióxido de carbono). Así descubren científicamente de qué está hecha la materia prima del cemento.

Destinatarios: niños de 10 a 15 años Duración: 1hs. Cupos: 12 – 14 niños

Museo de Ciencias (Sala Varieté)

14:00 a 16:30 horas

Postas dinámicas. Estaciones de arte, ciencia e ingenio

Se trata de un espacio lúdico, creativo y de exploración que invite a las infancias y sus familias a habitar el museo activamente, estimulando el pensamiento lógico, la motricidad fina y el acercamiento social al rol de la paleontología a través de un circuito de postas dinámicas.

Destinatarios: Niños de 4 a 12 años. Duración: Exposición permanente. Cupo: Podrán ingresar 21 personas como máximo, 7 personas por posta.

Museo de las Ciencias (CIIT)

14:30 a 16:30 horas

Proyección de película “Rodencia y el diente de la princesa”

En el reino de Rodencia, el torpe aprendiz de mago Edam y la valiente ratoncita Brie emprenden un épico viaje junto a los guerreros del reino para derrotar al malvado hechicero Rotex y salvar su hogar. una aventura llena de magia, valentía y amistad.

Bioparque “La Máxima”

14:00 a 17:00 horas

Taller “Hongos para todos”

El Reino Fungi desempeña un papel crucial en los ecosistemas del planeta, influyendo incluso en la vida humana. Desde los hongos descomponedores que reciclan nutrientes vitales para el suelo, las levaduras que fermentan alimentos, hasta los esporomas comestibles que nos nutren, su diversidad y funciones son asombrosas. También existen hongos patógenos y especies venenosas que representan un riesgo si no son identificadas correctamente. Este taller propone explorar ese mundo complejo, desmitificando creencias populares y destacando su importancia biológica, ecológica y cultural.

Museo Dámaso Arce

14:00 horas

Taller de Escultura “Donde habitan las formas: imaginación geométrica”

Los participantes podrán experimentar con estructuras blandas, de papel, y geométricas para realizar instalaciones en el espacio.

15:30 horas

Taller de Grabado “La gran matriz”

Se trata de un taller de experimentación gráfica colectiva. A partir de una selección de matrices preexistentes, listas para usar, combinar, rodillos, tinta, papel y una prensa plana para hacer estampas, los participantes experimentarán la técnica del grabado.”

Museo Emiliozzi

14:00 a 17:00 horas

Ludoteca Viajera

Se trata de una propuesta itinerante con espacios de juego, creatividad y encuentro para niños, niñas y familias. Una gran estación de juegos donde las infancias podrán explorar, imaginar, crear y compartir experiencias lúdicas.

Casa del Bicentenario

16:00 a 18:00 horas

Clase abierta de danzas folklóricas

Se trata de una propuesta de la Escuela de Danza que invita a disfrutar y pasar un buen momento, bailando nuestras danzas argentinas a cargo de la profesora Ana Paladini. Abierta a la comunidad.

Actividades en las localidades

Miércoles 29 de julio

Museo Hogar Loma Negra

14:00 a 17:00 horas

Taller creativo con juegos de luces: “La Fábrica de las Ideas Brillantes”

Se trata de un espacio para imaginar, dibujar y crear sin límites. En una sala transformada por efectos de luz, las producciones de los participantes se convierten en protagonistas de una experiencia artística diferente y sorprendente.

Museo de los Alemanes del Volga “Ariel Chiérico”

14:00 horas

Ludoteca viajera

Es una propuesta itinerante que recorrerá las localidades del Partido de Olavarría llevando espacios de juego, creatividad y encuentro para niños, niñas y familias. Una gran estación de juegos donde las infancias podrán explorar, imaginar, crear y compartir experiencias lúdicas.

Museo de la Estación de Sierras Bayas

14:00 horas

Taller de Atrapasueños, Tejedores de Sueños.

Escuela Municipal de Artes Plásticas de Sierras Bayas

14:00 a 17:00 horas

Muestra de talleres “La escuela desde adentro”

Se realizarán tres muestras simultáneas con los trabajos de los talleres de adultos, niñeces y adolescentes. Se suman espacios para contar la dinámica de enseñanza en cada caso, mostrando materiales, bibliografía y procesos de trabajo. A cargo de las docentes del Taller infantil: Prof. Elizabeth Taraborrelli, Taller adolescentes: Prof. Martin Othasegui y Taller Adultos: Santiago Rey y Daniel Fitte (Coordinador).

Museo “Miguel Stoessel Müller” de Colonia San Miguel

14.30 a 17:30 horas

Mateada Folklórica

Se trata de una propuesta de la Escuela Municipal de Danzas, una clase abierta para toda la comunidad, destinada a todos los niveles y edades. Una clase de danzas folklóricas, a cargo de la Prof. Delia Ortega. (Traé tu mate para compartir).

Jueves 30 de julio

Museo Hogar Loma Negra

14:00 horas

Proyección de cine:”La máquina que hace estrellas”. ATP

16:00 horas: Taller “Mi primer telar”. Actividad para toda la familia.

Museo Miguel Stoessel Müller de Colonia San Miguel

14:00 a 17:00 horas

Ludoteca viajera

Es una propuesta itinerante que recorrerá las localidades del Partido de Olavarría con espacios de juego, creatividad y encuentro para niños, niñas y familias. Una gran estación de juegos donde las infancias podrán explorar, imaginar, crear y compartir experiencias lúdicas.

Museo de los Alemanes del Volga “Ariel Chierico” de Colonia Hinojo

14:00 horas

El Museo en juego: postas de desafíos para toda la familia.

Se trata de un recorrido lúdico a través de distintas postas de juegos y desafíos. Niños, niñas y familias podrán recorrer el museo resolviendo consignas, ejercitando la observación y compartiendo momentos de diversión. Rompecabezas, escape room, memotest, búsqueda de diferencias, yenga, tatetí, juegos de lógica y observación.

Museo de Mapis

14:00 horas

El Museo en juego: postas de desafíos para toda la familia.

Se trata de un recorrido lúdico a través de distintas postas de juegos y desafíos. Niños, niñas y familias podrán recorrer el museo resolviendo consignas, ejercitando la observación y compartiendo momentos de diversión. Rompecabezas, escape room, memotest, búsqueda de diferencias, yenga, tatetí, juegos de lógica y observación.

Museo de la Estación de Sierras Bayas

14:00 horas

Proyección de cine: “Robotia, la película”

En un mundo habitado por androides que viven, sueñan y crecen, dos robots construidos al mismo tiempo pero en entornos distintos Alex, con un aparente defecto de fabricación, y Bibi, criada bajo estrictas normas comparten una pasión: el fútbol. A pesar de los obstáculos, la prohibición y las diferencias, se unirán junto a un grupo de robots divertidos y valientes para participar en un campeonato infantil. Una historia sobre amistad, perseverancia y la fuerza de perseguir los sueños.

Escuela de Artes Plásticas de Sierras Bayas

14:00 a 17:00 horas

Muestra “La escuela desde adentro”

Se realizarán tres muestras simultáneas con los trabajos de los talleres deadultos, infantil y adolescentes. Habrá diferentes espacios para contar la dinámica de enseñanza en cada caso, mostrando materiales, bibliografía y procesos de trabajo.

Se trata de una propuesta de la Escuela Municipal de Artes Plásticas de Sierras Bayas: taller infantil a cargo de la profesora Elizabeth Taraborrelli, taller adolescentes a cargo del profesor Martín Othasegui y taller adultos a cargo del profesor Santiago Rey y Daniel Fitte coordinador de la Escuela.

Viernes 31 de julio

Club Atlético Hinojo

De 16:00 a 18:00 horas

Clase abierta de danzas folklóricas

Se trata de una propuesta abierta a toda la comunidad, que estará a cargo de la profesora Ana María Paladini, que invita a disfrutar de un lindo momento bailando nuestras danzas argentinas.

Centro Cultural de Hinojo

14:00 a 17:00 horas

Estación Itinerante de Juegos: “Ludoteca viajera”

Es una propuesta itinerante que recorrerá las localidades del Partido de Olavarría con espacios de juego, creatividad y encuentro para niños, niñas y familias. Una gran estación de juegos donde las infancias podrán explorar, imaginar, crear y compartir experiencias lúdicas.

Museo Hogar Loma Negra

14:00 a 17:00 horas

Taller creativo con juego de luces: “La Fábrica de las Ideas Brillantes”

Se trata de un espacio para imaginar, dibujar y crear sin límites. En una sala transformada por efectos de luz, las producciones de los participantes se convierten en protagonistas de una experiencia artística diferente y sorprendente.

Museo de la Estación de Sierras Bayas

14:00 a 17:00 horas

Postas y desafíos para toda la familia: “El Museo en juego”

Se trata de un recorrido lúdico a través de distintas postas de juegos y desafíos. Niños, niñas y familias podrán recorrer el museo resolviendo consignas, ejercitando la observación y compartiendo momentos de diversión. Rompecabezas, escape room, memotest, búsqueda de diferencias, yenga, tatetí, juegos de lógica y observación.

Escuela de Artes Plásticas de Sierras Bayas

14:00 a 17:00 horas

Muestra “La escuela desde adentro”

Se realizarán tres muestras simultáneas con los trabajos de los talleres deadultos, infantil y adolescentes. Habrá diferentes espacios para contar la dinámica de enseñanza en cada caso, mostrando materiales, bibliografía y procesos de trabajo.

Se trata de una propuesta de la Escuela Municipal de Artes Plásticas de Sierras Bayas: taller infantil a cargo de la profesora Elizabeth Taraborrelli, taller adolescentes a cargo del profesor Martín Othasegui y taller adultos a cargo del profesor Santiago Rey y Daniel Fitte coordinador de la Escuela.

Sábado 1º de agosto

Museo Hogar Loma Negra

14:00 horas

Proyección de cine: “Robotia, la película”

En un mundo habitado por androides que viven, sueñan y crecen, dos robots construidos al mismo tiempo pero en entornos distintos Alex, con un aparente defecto de fabricación, y Bibi, criada bajo estrictas normas comparten una pasión: el fútbol. A pesar de los obstáculos, la prohibición y las diferencias, se unirán junto a un grupo de robots divertidos y valientes para participar en un campeonato infantil. Una historia sobre amistad, perseverancia y la fuerza de perseguir los sueños.

16:00 horas.

Taller creativo de juego de luces. “La Fábrica de las Ideas Brillantes”

Un espacio para imaginar, dibujar y crear sin límites. En una sala transformada por efectos de luz, las producciones de los participantes se convierten en protagonistas de una experiencia artística diferente y sorprendente.

Museo de la Estación de Sierras Bayas

14:00 horas

“Detectives sobre rieles”. Taller de búsqueda en el museo.

Museo Alemanes del Volga “Ariel Chierico” Colonia Hinojo

14:000 a 17:00 horas

El Museo en juego: postas de desafíos para toda la familia.

Se trata de un recorrido lúdico a través de distintas postas de juegos y desafíos. Niños, niñas y familias podrán recorrer el museo resolviendo consignas, ejercitando la observación y compartiendo momentos de diversión. Rompecabezas, Escape Room. Memotest. Búsqueda de diferencias. Yenga Tatetí. Juegos de lógica y observación.

Museo Miguel “Stoessel Müller” de Colonia San Miguel

14:00 a 17:00 horas

El Museo en juego: postas de desafíos para toda la familia.

Se trata de un recorrido lúdico a través de distintas postas de juegos y desafíos. Niños, niñas y familias podrán recorrer el museo resolviendo consignas, ejercitando la observación y compartiendo momentos de diversión. Rompecabezas, Escape Room. Memotest. Búsqueda de diferencias. Yenga Tatetí. Juegos de lógica y observación.

Museo de la Piedra “Emma Occhi” de Sierra Chica

14:00 a 17:00 horas

El Museo en juego: postas de desafíos para toda la familia.

Se trata de un recorrido lúdico a través de distintas postas de juegos y desafíos. Niños, niñas y familias podrán recorrer el museo resolviendo consignas, ejercitando la observación y compartiendo momentos de diversión. Rompecabezas, Escape Room. Memotest. Búsqueda de diferencias. Yenga Tatetí. Juegos de lógica y observación.

Domingo 2 de agosto

Museo Hogar Loma Negra

14:00 a 17:00 horas

Taller creativo con juegos de lunes. “La Fábrica de las Ideas Brillantes”

Un espacio para imaginar, dibujar y crear sin límites. En una sala transformada por efectos de luz, las producciones de los participantes se convierten en protagonistas de una experiencia artística diferente y sorprendente.

Museo Alemanes del Volga “Ariel Chierico” Colonia Hinojo

14:000 a 17:00 horas

El Museo en juego: postas de desafíos para toda la familia.

Se trata de un recorrido lúdico a través de distintas postas de juegos y desafíos. Niños, niñas y familias podrán recorrer el museo resolviendo consignas, ejercitando la observación y compartiendo momentos de diversión. Rompecabezas, Escape Room. Memotest. Búsqueda de diferencias. Yenga Tatetí. Juegos de lógica y observación.

Museo Miguel “Stoessel Müller” de Colonia San Miguel

14:00 a 17:00 horas

El Museo en juego: postas de desafíos para toda la familia.

Se trata de un recorrido lúdico a través de distintas postas de juegos y desafíos. Niños, niñas y familias podrán recorrer el museo resolviendo consignas, ejercitando la observación y compartiendo momentos de diversión. Rompecabezas, Escape Room. Memotest. Búsqueda de diferencias. Yenga Tatetí. Juegos de lógica y observación.

Museo de la Piedra “Emma Occhi” de Sierra Chica

14:00 a 17:00 horas

El Museo en juego: postas de desafíos para toda la familia.

Se trata de un recorrido lúdico a través de distintas postas de juegos y desafíos. Niños, niñas y familias podrán recorrer el museo resolviendo consignas, ejercitando la observación y compartiendo momentos de diversión. Rompecabezas, Escape Room. Memotest. Búsqueda de diferencias. Yenga Tatetí. Juegos de lógica y observación.