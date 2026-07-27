Distinción para Diego Rojas por la difusión de la lectura y los libros

Instituidos en 1990 como adhesión a la Feria del Libro Infantil de Buenos Aires, los Premios Pregonero reconocen anualmente a personas e instituciones que, desde distintos ámbitos, desarrollan una labor sostenida en la promoción y difusión de la literatura infantil y juvenil argentina. Quienes reciben esta distinción obtienen una réplica de La Andariega, la emblemática carreta de Javier Villafañe, símbolo de la promoción de la lectura y del libro en nuestro país.

La ceremonia de entrega se realizará el viernes 31 de julio a las 17 horas, en la Sala Javier Villafañe, en el marco de la 34.ª Feria del Libro Infantil, que tendrá lugar en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires (CEC).

El jurado de los Premios Pregonero 2026 estuvo integrado por la escritora Cecilia Pisos, la editora Gloria Rodrigué, el ilustrador Alejandro O'Kif y Gabriela Pérez, presidenta de la Comisión Organizadora de la Feria del Libro Infantil.

Docente, bibliotecario, escritor y promotor de la lectura, Diego Javier Rojas desarrolla desde hace más de veinte años un intenso trabajo de formación de lectores. Su historia profesional comenzó junto con la biblioteca escolar del

Colegio Fray Mamerto Esquiú de Olavarría en la que continúa desempeñándose, un espacio que vio nacer y, desde entonces, ha acompañado su crecimiento, transformándola en un sitio donde los libros, la imaginación y los lectores se encuentran cada día. A lo largo de los años, la escuela también ha recibido la visita de reconocidos escritores como Ema Wolf, Franco Vaccarini, Margarita Mainé, Ángeles Durini, Fernando de Vedia, Ana María Shua, entre otros, enriqueciendo aún más la vida cultural de la comunidad educativa.

Varios de los proyectos de lectura realizados en la escuela fueron presentados en Cuba, Chile y Colombia, llevando su experiencia pedagógica y literaria a distintos ámbitos nacionales e internacionales. Su formación académica incluye estudios de posgrado en el campo de la educación literaria, entre ellos la Maestría en Pedagogía de la Lectura Literaria y la Diplomatura CUEX de la Universidad de Buenos Aires, fortaleciendo una trayectoria dedicada a la mediación de lectura y a la construcción de comunidades lectoras.

Es autor de más de quince libros destinados a las infancias Se me perdió un dinosaurio, Un gato como Romeo, Los amigos de la luna, Feroz el lobo entrometido, Un pueblo Sequito, Hada de cuento, entre otros. A lo largo de su trayectoria organizó ferias del libro en la ciudad de Olavarría, coordinó encuentros con escritores y participó en numerosas iniciativas culturales que fortalecen el vínculo entre la literatura y la comunidad.

Su labor ha sido reconocida en distintas oportunidades: en 2012 fue homenajeado como Bibliotecario en la Feria del Libro de Olavarría; en 2015 recibió el Premio Latinoamericano La Hormiguita Viajera de la Biblioteca Virrey del Pino (La Matanza); en 2019 fue galardonado como Vecino Destacado por el Honorable Concejo Deliberantes (H.C.D) de Olavarría; y en 2023 sus libros fueron declarados de interés legislativo, educativo y cultural por el H.C.D. de Olavarría.

Es creador y conductor del espacio radial Mil y un Libros, donde semana a semana entrevista a escritores y comenta libros, acercando nuevas lecturas a su audiencia y generando un puente entre autores y lectores.

Actualmente conduce el podcast Palabras que Crecen, en el que continúa entrevistando a destacadas escritoras y referentes del ámbito de la literatura infantil de la Argentina, como Silvia Schujer, Cecilia Pisos, Adela Basch, entre otras.

Paralelamente, desde su cuenta de Instagram @diegojavierrojas recomienda libros, realiza entrevistas en vivo y comparte contenidos dedicados a la difusión de la literatura y a la formación de nuevos lectores.

Al conocerse la distinción, Rojas expresó: "Recibo este reconocimiento con una enorme emoción. Siempre sentí que comunicar un libro es mucho más que hablar de él: es despertar en otra persona el deseo de abrirlo. Si después de escuchar una entrevista, una reseña o una recomendación alguien siente ganas de leer, entonces mi trabajo tiene sentido. Este premio representa un sueño para quienes dedicamos nuestra vida a la promoción de la lectura y me anima a seguir construyendo puentes entre los libros y sus lectores."

Esta distinción constituye un importante respaldo a una trayectoria construida con la convicción de que la lectura es una herramienta de encuentro, imaginación y transformación social. Desde la biblioteca, la escritura, la radio, el podcast y las redes sociales, Diego Javier Rojas ha desarrollado una labor constante para acercar la literatura a niños, niñas, jóvenes y adultos, tendiendo puentes entre los libros y sus lectores.