Golazo de Guille para cerrar la Fase Regular del Federal A

Braian Guille volvió al gol en Olimpo y fue en la victoria del elenco bahiense en el cierre de la primera Fase de la tercera categoría del fútbol argentino.

En la jornada del domingo se terminaron de definir los equipos que jugarán el Nonagonal y la Reválida, pero Olimpo que ya conocía su lugar cerró la Zona D con victoria y gol olavarriense.

El “Aurinegro” derrotó 2 a 0 a Santamarina de Tandil en condición de local y el segundo gol del partido fue de Braian Guille a los 57´. El olavarriense macró un verdadero golazo cuando controló la pelota y definió desde la mitad de la cancha.

Dentro del grupo, Villa Mitre cerró la Fase Regular con empate 3 a 3 ante Sol de Mayo en Viedma y con un equipo alternativo. Carlos Battigelli estuvo en el banco y Pablo Mujica no fue de la partida.

Círculo Deportivo, con Simón Buscaglia como titular y Matías González integrante del Cuerpo Técnico, igualó 1 a 1 ante Kimberley en Mar del Plata. El “Papero” ya estaba condenado a jugar la Reválida.

Por otro lado, en la Zona A, Sportivo Las Parejas igualó 1 a 1 ante Independiente y jugará la Reválida y Deportivo Rincón, en la Zona C, venció 1 a 0 a Costa Brava ya sabiendo que deberá jugar por no descender.