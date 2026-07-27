Newcom: Pueblo Nuevo fue tercero en un Súper8

Ocho equipos de la Provincia dijeron presentes en Saladillo para una competencia reservada para mayores de 68 años y Los Lobizones completaron una destacada actuación.

El equipo de Pueblo Nuevo derrotó a La Patriada de Florencio Varela por 15/13 y 15/8 en el estreno, cayó ante Los Cadetes de Mar del Plata en un apretado 13/15 y 16/17 y por último, derrotaron a Los Fénix de Las Flores por 15/8 y 15/5.

Por el formato del torneo, no había semifinales o sea que Los Lobizones tuvieron que jugar por el 3er puesto donde sumaron su tercer triunfo.

En el duelo por último lugar del podio, el elenco olavarriense venció a Los Aguiluchos de Saladillo por 13/15, 15/10 y 10/5. Los Cadetes de Mar del Plata fue el campeón.