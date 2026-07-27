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 - 27 de Julio de 2026 | 13:42

Newcom: Pueblo Nuevo fue tercero en un Súper8

En Saladillo, y durante la jornada del domingo, Los Lobizones se subieron al podio de un Torneo Súper 8.

Ocho equipos de la Provincia dijeron presentes en Saladillo para una competencia reservada para mayores de 68 años y Los Lobizones completaron una destacada actuación.

 

El equipo de Pueblo Nuevo derrotó a La Patriada de Florencio Varela por 15/13 y 15/8 en el estreno, cayó ante Los Cadetes de Mar del Plata en un apretado 13/15 y 16/17 y por último, derrotaron a Los Fénix de Las Flores por 15/8 y 15/5.

 

Por el formato del torneo, no había semifinales o sea que  Los Lobizones tuvieron que jugar por el 3er puesto donde sumaron su tercer triunfo.

 

En el duelo por último lugar del podio, el elenco olavarriense venció a Los Aguiluchos de Saladillo por 13/15, 15/10 y 10/5. Los Cadetes de Mar del Plata fue el campeón.

 

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