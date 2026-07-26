APPS se lució en el AMCO con el “Gran Premio Infoeme 20 años”

El “Gran Premio Infoeme 20 años” de APPS se completó en el transcurso del domingo con un gran número de espectadores y muy buenos espectáculos en pista.

Las tres categorías de la Asociación de Pilotos Promocional del Sudeste disputaron este domingo en el AMCO la carrera especial con pilotos invitamos. Infoeme, en su aniversario número 20, fue el sponsor principal del evento y además de los trofeos, entregó premios económicos para los integrantes del podio de las tres divisionales.

Un gran marco de público disfrutó de muy buenos espectáculos en pista y definiciones entretenidas, además de algún que otro toque y vuelco propios de la fricción. Como ocurrió en la Promo con Facundo Nocetti o Pablo Acevedo en la Copa Gol, ambos ilesos y sin mayores consecuencias que la rotura de los autos. Incluso, Pablo Acevedo, pese al vuelco, de todos modos, se llevó la final general tras la buena actuación de su invitado Santiago Tambucci. Javier Preysseger y Emiliano Juez quedaron segundos y Marcos Esnal con Juan Pablo Acevedo completaron el podio.

En la Promocional, Bernardo Fucci completó un gran trabajo en su final mientras que Martín Laborda repitió su labor entre los invitados y juntos se llevaron la general. Gonzalo Gisler y el azuleño Nicolás Matta fueron segundos, mientras que Diego Tartuferi junto al ex campeón de la categoría Brian Straquadaini completaron el podio.

Por último, la Monomarca fue la encargada de cerrar el espectáculo, con la final de los invitados. Nicolás Benito hizo una gran carrera, y al igual que el titular, Juan José Martinelli, pudieron ser rápidos para llevarse la general por suma de tiempo. Leo Marotta y Martín Laborda quedaron segundos en la general y Facundo Medina junto a Joaquín Melo arribaron terceros.