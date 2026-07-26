Atletismo: podio en el Campeonato Argentino para representante local

Tres atletas olavarrienses dijeron presentes en Tigre donde tuvo lugar el Campeonato Nacional Sub23 y hubo una medalla.

David Clar, Alfredo Ardiles e Ignacio Algañaraz representaron a la Provincia de Buenos Aires y Algañaraz logró subirse al podio con el equipo de postas.

Cerrando la competencia nacional, Algañaraz integró el equipo de postas 4x400 de Buenos Aires que finalizó en el segundo lugar del podio con 3:26.88.

Además, el representante “Fortinero” compitió en los 400 metros con vallas y fue 12° en la final por tiempo tras lograr un registrto de 1:00.13.

También en la prueba de 400 metros con vallas, corrió David Clar que logró su mejor marca personal con 57.38 y le valió la 7° posición en la clasificación.

En la pista Municipal del Tigre Bel Acevedo, Ignacio Algañaraz compitió en los 400 metros donde fue 7° con 50.46 y Alfredo Ardiles logró un tiempo de 1:59.92 en la prueba de 800 metros para ser 9° en la clasificación.

Los atletas estuvieron acompañados por el entrenador Jorge "Boby" Bellinzoni.