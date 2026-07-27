Volvió el Fútbol de Campaña y se jugó la 4° fecha

El fútbol de Campaña jugó la 4° fecha en dos escenarios y fue con muchos goles en la continuidad del certamen.

Luego de dos fines de semana sin actividad, y un cambio de escenario de último momento, el fútbol chacarero completó una nueva fecha con muchos goles en las dos zonas.

Los resultados:

El Luchador 5 (Barnace, Irigoyen -2-, Di Martino, Mattos) – 4 (Rodríguez, López, Hernández, Macedo) Crotto

Águilas azules 2 (Patiño -2-) – 3 (Masson -3-) Independiente de Loma Negra

Águilas Blancas 2 (alegre -2-) – 1 (Tognana) Los Amigos

Durañona 2 (Cepeda, Delpiani) – 0 Club del Hincha