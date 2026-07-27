Miguel Lázaro ya está en Olavarría

En la madrugada de este lunes llegó a Olavarría Miguel Lázaro, informó el Municipio

Lo hizo junto a una comitiva municipal que el sábado viajó exclusivamente a Misiones para lograr su retorno, tal como se informó oportunamente.

El equipo estuvo integrado por dos choferes y un enfermero, que acompañaron y asistieron al vecino olavarriense de 47 años, cuya desaparición derivó en una intensa búsqueda desde el comienzo de la semana pasada.

Lázaro fue evaluado por personal médico del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura” y se encuentra en buenas condiciones de salud.

“Abandono de persona”

La semana pasada Lázaro emprendió viaje hacia Paraguay junto con otro olavarriense, quien, por motivos que se investigan, decidió dejarlo en inmediaciones de Eldorado, Misiones.

Con una investigación abierta por averiguación de paradero, eso llevó a la fiscal Paula Serrano a cambiar la carátula de la causa por “abandono de persona”, ya que Lázaro no contaba con los medios para manejarse solo.

Luego de mantener una comunicación telefónica con un familiar suyo, el 23 de julio Miguel fue ubicado en un hotel de Brasil y desde ese momento comenzó un largo proceso para resguardarlo y coordinar su traslado a Olavarría. Allí tomó intervención el Municipio, el cual se hará cargo del viaje de regreso a la ciudad.

Lázaro, un vecino muy querido en la ciudad, es conocido por recorrer comercios céntricos y ha entablado un vínculo muy cercano con algunos comerciantes. De hecho, las titulares de un local ubicado en la calle Necochea fueron quienes denunciaron ante la Policía su desaparición tras haber perdido contacto con él y recurrieron a redes sociales para difundir la búsqueda.