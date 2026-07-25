Un equipo del Municipio viajó a Misiones para traer de regreso a Miguel Lázaro

El olavarriense Miguel Ángel Lázaro llegará este domingo a la ciudad traído por un equipo municipal.

Así lo indicaron fuentes de la comuna consultadas por este medio, las cuales precisaron este sábado por la mañana que “un equipo del Municipio, integrado por dos choferes y un enfermero, está en viaje hacia Misiones” para hacerse cargo del traslado del hombre de 47 años, cuya desaparición derivó en una intensa búsqueda desde el comienzo de esta semana.

“Se estima que el equipo arribará a Olavarría mañana” completó la misma fuente.

De acuerdo a la información proporcionada por voceros oficiales de la Jefatura de Policía, la semana pasada Lázaro emprendió viaje hacia Paraguay junto con otro olavarriense, quien, por motivos que son materia de investigación, decidió dejarlo en inmediaciones de Eldorado, Misiones.

Con una investigación abierta por averiguación de paradero, eso llevó a la fiscal Paula Serrano a cambiar la carátula de la causa por “abandono de persona”, ya que Lázaro no contaba con los medios para manejarse solo.

Luego de mantener una comunicación telefónica con un familiar suyo, el 23 de julio Miguel fue ubicado en un hotel de Brasil y desde ese momento comenzó un largo proceso para resguardarlo y coordinar su traslado a Olavarría. Allí tomó intervención el Municipio, el cual se hará cargo del viaje de regreso a la ciudad.

Lázaro, un vecino muy querido en la ciudad, es conocido por recorrer comercios céntricos y ha entablado un vínculo muy cercano con algunos comerciantes. De hecho, las titulares de un local ubicado en la calle Necochea fueron quienes denunciaron ante la Policía su desaparición tras haber perdido contacto con él y recurrieron a redes sociales para difundir la búsqueda.