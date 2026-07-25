Estreno para Barbieri y Cardillo en la Liga Profesional

Juan Ignacio Barbieri y Mauricio Cardillo fueron parte de las convocatorias de sus equipos en el inicio del segundo torneo del año de la Asociación del Fútbol Argentino para la máxima categoría.

Cerrando el sábado, San Lorenzo no arrancó de la mejor manera y perdió ante Lanús por 1 a 0 en la Fortaleza Granate. Mauricio Cardillo volvió a jugar en el “Cuervo” tras su última presentación en febrero y jugó los segundos 45 minutos del cotejo ante su ex equipo.

Por otro lado, en el Monumental, Barracas Central logró un hito histórico y derrotó a River Plate por 1 a 0. En su regreso a la Primera División, Juan Ignacio Barbieri integró el banco de suplentes del “Gaucho” pero no vio minutos.