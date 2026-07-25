Terminó el “Memorial Marcelo Mangano” de Embajadores

En el Tete Di Carlo y a lo largo de toda la semana, se completó una nueva competencia de invierno para dos categorías que ya tienen a sus campeones.

Luego de una semana de intensa actividad, la “Copa CEO” concluyó con festejo para Estudiantes en la categoría 2008. Fue tras derrotar a Loma Negra en la Final.

Por otro lado, entre los nacidos en 2010, el título fue para El Fortín que venció a Estudiantes.

A la hora de la premiación, familiares de Marcelo Mangano dijeron presentes e hicieron entrega de los premios.