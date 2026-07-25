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 - 25 de Julio de 2026 | 19:01

Terminó el “Memorial Marcelo Mangano” de Embajadores

En la jornada de este sábado se completó una nueva edición de la “Copa CEO Memorial Marcelo Mangano” y fue con conquistas para El Fortín y Estudiantes.

Fotos: Verito Fotografías

En el Tete Di Carlo y a lo largo de toda la semana, se completó una nueva competencia de invierno para dos categorías que ya tienen a sus campeones.

 

Luego de una semana de intensa actividad, la “Copa CEO” concluyó con festejo para Estudiantes en la categoría 2008. Fue tras derrotar a Loma Negra en la Final.

 

Por otro lado, entre los nacidos en 2010, el título fue para El Fortín que venció a Estudiantes.

 

 

A la hora de la premiación, familiares de Marcelo Mangano dijeron presentes e hicieron entrega de los premios.

 

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