Una familia se encuentra estable tras ser tratada por intoxicación con monóxido de carbono

Una mujer de 42 años y sus dos hijos, de 17 y 23 años, ingresaron a la Guardia de Adultos del Hospital Municipal Doctor Héctor Cura con síntomas compatibles con intoxicación por monóxido de carbono y ya se encuentran estables, luego de haber sido tratados en la Cámara Hiperbárica.

Al ingreso, el equipo de Guardia de Adultos realizó la evaluación clínica inicial y, ante la sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, activó el protocolo de actuación correspondiente. Los estudios confirmaron el diagnóstico, y a través de la coordinación entre el Servicio de Guardia de Adultos y el equipo de la Cámara Hiperbárica se inició un tratamiento precoz, con el objetivo de acelerar la eliminación del monóxido de carbono de la sangre.

Los tres pacientes evolucionaron favorablemente durante el tratamiento, con mejoría progresiva de la sintomatología y sin presentar complicaciones.

La Cámara Hiperbárica había permanecido fuera de servicio durante varios años hasta que, el año pasado, la actual gestión del intendente Maximiliano Wesner logró recuperarla y ponerla en valor.

Al respecto, responsables del área salud destacaron: “Para nosotros es muy importante ir recuperando toda la aparatología, como lo venimos haciendo, porque en cualquier momento una familia o un vecino de nuestra ciudad y de la región puede necesitarla, y la salud pública tiene que estar cada vez con más respuesta para toda la comunidad”.