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 - 25 de Julio de 2026 | 13:24

Llegó a su fin el tradicional Torneo de Invierno “Fortinero”

En la jornada del último viernes se completó una nueva edición del tradicional Torneo de Invierno de El Fortín. Los locales fueron campeones en la rama masculina.

Organizado por el Club Social y Deportivo El Fortín concluyó la 20° edición del Torneo de Invierno “Copa categoría 1985 campeona”.

 

Desde el 20 al 24 de julio, alrededor de mil futbolistas en formación compitieron en los dos predios “Fortineros” en Fase de Grupos y Play-Off para conocer a los ganadores de la “Copa categoría 1985 campeona”.

 

 

En la categoría 2018, el campeón de la Copa de Oro fue El Fortín al vencer a Los Black de Azul y el podio lo completó Hinojo. En la Copa de Plata, festejó Racing.

 

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