La historia de “Lionela”, la ternera que nació en Palermo

Por ZonaCampo

Uno de los momentos más destacados de las primeras jornadas de la 138ª Exposición Rural de Palermo fue el nacimiento de “Lionela”, la primera ternera nacida dentro de la muestra, un acontecimiento que cada año despierta el interés de productores, criadores y visitantes.

Aunque pertenece a Cabaña La Tonita, de Laureano Barilá (Carmen de Patagones), Lionela vive en Cabaña La Elisa, en Olavarría. Su madre, Maslacq Mina, fue adquirida por Barilá, pero permaneció allí por las restricciones de la barrera sanitaria patagónica. En La Elisa integra un programa de producción de embriones, del que nació Lionela, hoy una de las grandes atracciones de la muestra.

“La mamá de Lionela pertenece a Laureano Barilá, pero no la puede llevar a la Patagonia por la barrera sanitaria. Él nos compró la vaca y quedó en La Elisa para producir embriones que luego viajan al sur” contó el titular de La Elisa, Fernando Luis, en diálogo con Zona Campo.

El nacimiento estaba previsto para antes del viaje a Palermo, aunque finalmente la ternera llegó al mundo apenas un día después del arribo de los animales al predio ferial.

Genética de campeones

Lionela reúne una genética sobresaliente. Es hija de Maslacq Mina, nacida en agosto de 2022 y campeona vaquillona de la Exposición de Otoño Angus 2024, y de Maslacq Perseo, el toro criado por Cabaña La Elisa que en esta edición se consagró Gran Campeón Limangus de Palermo 2026.

“El padre fue elegido campeón del año pasado en otoño. Es un toro que tenía muchas aspiraciones en Palermo. Y la madre fue campeona vaquillona de la Exposición de Otoño de Angus 2024. Los dos son crías nuestras” añadió Fernando.

Para Cabaña La Elisa, el nacimiento también tuvo un significado especial: la primera ternera nacida en Palermo fue, además, hija del Gran Campeón Limangus de la exposición: “Lo que más satisfacción nos da es que el Gran Campeón es un animal nacido y criado por nosotros. Ya no es nuestro porque lo vendimos el año pasado, pero tiene nuestra sangre. Sus padres y sus abuelos son nuestros”.

Además de su destacada genética, Lionela volvió a poner en evidencia una de las principales virtudes productivas del Limangus.

“Más allá de la calidad que tiene, una de las principales características del Limangus es el bajo peso al nacer. Es una vaca preparada para Palermo, con un toro importante, y sin embargo la cría nació con apenas 31 kilos, absolutamente normal. Es una regla del Limangus” valoró el referente de La Elisa.

Ese bajo peso, combinado con la facilidad de parto, es uno de los atributos más valorados por los productores que trabajan con la raza.

Un homenaje a Messi

El nombre elegido tampoco pasó desapercibido. En la previa de la final del Mundial, donde la Selección Argentina buscaba defender el título, los integrantes de la cabaña decidieron bautizar a la ternera “Lionela”, en homenaje a Lionel Messi.

“Fue el primer nombre que se nos ocurrió, referido al evento que nos tenía a todos como locos” contó Fernando Luis.

De esa manera, el primer nacimiento de Palermo quedó asociado a un fin de semana en el que dos de las grandes pasiones argentinas, el campo y el fútbol, volvieron a encontrarse.

La 138ª Exposición Rural dejó múltiples satisfacciones para la Cabaña La Elisa. El establecimiento obtuvo un Reservado Campeón Dos Años Mayor y un Reservado Campeón Ternero Mayor con los seis animales que presentó en la exposición.

Pero el nacimiento de Lionela terminó convirtiéndose en un fenómeno inesperado.

“También tuvimos el éxito de taquilla, que fue que nos nació la ternerita apenas llegamos a Palermo. Como nació justo antes de la final del Mundial se llama Lionela y causó furor. Tiene más notas que Milei”, bromeó Luís.

El cabañero incluso adelantó que la ternera podría volver a Palermo. “Probablemente el año que viene también andará por acá” completó.

Una raza que sigue creciendo

Más allá de la historia de Lionela, Fernando Luís destacó el crecimiento sostenido del Limangus en la ganadería argentina. La raza nació de la combinación entre Angus y Limousin con el objetivo de reunir las mejores cualidades de ambas.

“Nos parecía que una cruza entre todo lo que significa Angus y las virtudes que tiene, sumándole la potencia carnicera del Limousin, tenía que ser algo realmente espectacular. En Argentina eso se hizo, se estabilizó como raza y hoy es algo muy predecible, muy afianzado, con resultados que están a la vista y que son una herramienta espectacular para la ganadería argentina”.

Y concluyó: “Estamos convencidos de que esta combinación de rusticidad, precocidad, calidad de carne de Angus más potencia carnicera de Limousin es imbatible”.

Desde la Asociación Argentina de Criadores de Limangus también destacaron el valor simbólico del nacimiento: “Que una ternera nazca durante la mayor exposición ganadera de la Argentina es una imagen que resume el presente y el futuro de la ganadería: genética, producción y vida”.

Con apenas unos días de vida, Lionela ya quedó en la historia de la edición 2026 de Palermo como el primer nacimiento de la muestra, hija del Gran Campeón Limangus de la exposición y una de las postales más comentadas de la tradicional fiesta de la ganadería argentina.