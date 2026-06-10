“Sonrisa”, la vaca preparada por alumnos de una escuela agraria que se destacó en la Expo Limangus

Por ZonaCampo

La participación de la Escuela Agraria de Azul en la 9ª Expo Limangus de Otoño, realizada en el Predio Ferial Angus del Mercado Agroganadero de Cañuelas, dejó mucho más que una buena actuación en pista. Para los alumnos del Entorno Ganadero significó la consolidación de un proyecto educativo que apuesta al aprendizaje práctico, al compromiso y al vínculo directo con la producción.

La historia comenzó el año pasado cuando Fernando y Anita Luis, de Cabaña La Elisa, acercaron a la escuela una vaquillona Limangus para que los estudiantes trabajaran con ella. Desde entonces, el animal pasó a formar parte de un proceso de aprendizaje que incluyó manejo, amanse, alimentación, cepillado y preparación para exposiciones.

Pero el desafío fue aún más lejos. Los alumnos participaron también del proceso reproductivo, seleccionando la genética que utilizarían para la inseminación. Tras analizar el catálogo de la cabaña, eligieron un toro de bajo peso al nacer llamado "Tito". La apuesta dio resultado y la vaquillona, bautizada «Sonrisa», tuvo su primer ternero.

Con ese logro llegó un nuevo objetivo: presentarla en la Expo Limangus de Otoño dentro de la categoría Vaca Joven con Ternero al Pie.

"Fue un trabajo de todo el año. Había que cepillarla, caminarla, conseguir la comida adecuada, atenderla todos los días. Hubo lluvias, paros, complicaciones, pero los chicos nunca dejaron de trabajar", relató Facundo Oliva, docente del Entorno Ganadero.

La experiencia en Cañuelas estuvo representada por Milena Fernández, alumna de séptimo año y responsable de la preparación del animal, junto a Mateo Pacua, estudiante de tercer año encargado de presentar el ternero en pista.

Los nervios estuvieron presentes desde el primer momento. Frente a ellos había tres reconocidas cabañas compitiendo en la misma categoría. Sin embargo, el trabajo realizado durante meses comenzó a dar sus frutos cuando el jurado observó detenidamente los ejemplares y decidió modificar el orden inicial de las posiciones.

"Entramos muy nerviosos. Íbamos segundos y de repente el jurado nos pasó adelante. Salimos primeros en la categoría y después obtuvimos el Reservado de Vaca Joven con Ternero al Pie. No lo podíamos creer", recordó Oliva.

La emoción fue inmediata. Abrazos, lágrimas y festejos coronaron una experiencia que quedará grabada en la memoria de los estudiantes y docentes.

Más allá de los premios, el valor principal estuvo en el recorrido. Los chicos pudieron vivir en primera persona lo que significa preparar un animal para una exposición nacional, adquiriendo conocimientos sobre genética, nutrición, bienestar animal, presentación en pista y trabajo en equipo.

La Expo Limangus de Otoño reunió durante cuatro jornadas a cabañas, productores y técnicos de todo el país, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario de la raza. En ese escenario, la presencia de una escuela agrotécnica y el desempeño alcanzado por sus alumnos tuvieron un significado especial.

Lejos de conformarse, el proyecto ya piensa en el futuro. Tras la experiencia en Cañuelas, la Escuela Agraria de Azul planea incorporar una nueva vaquillona de Cabaña La Elisa para continuar elevando el nivel de preparación y afrontar nuevos desafíos.

"Ya aprendimos muchísimo. Tenemos más herramientas, más experiencia y queremos dar una vuelta de tuerca más. El objetivo es seguir creciendo y prepararnos para exposiciones cada vez más exigentes", explicó Oliva.